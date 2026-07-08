La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a crecer luego de que autoridades iraníes denunciaran supuestas violaciones al memorando de entendimiento firmado entre ambos países el pasado 17 de junio.

El presidente del Parlamento iraní y uno de los negociadores en las conversaciones de paz, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Washington incumplió distintos puntos del acuerdo y aseguró que su país no aceptará nuevas presiones.

“La era del acoso y la extorsión ha terminado. No lleva a ninguna parte. No nos rendimos”, expresó Ghalibaf en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Entre los incumplimientos señalados por Irán aparecen la situación en el estrecho de Ormuz, nuevas amenazas de ataques, el restablecimiento de sanciones al petróleo iraní, ataques en el sur del país y la continuidad de acciones militares vinculadas a Israel en la región.

La denuncia surgió luego de que Estados Unidos informara que realizó ataques contra Irán en respuesta a supuestas agresiones iraníes contra tres buques comerciales que circulaban por el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el acuerdo alcanzado días atrás “se terminó” y cuestionó las acciones del gobierno iraní durante la cumbre de la OTAN realizada en Ankara.

Desde Teherán también rechazaron las nuevas medidas económicas adoptadas por Washington. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense revocó una licencia que permitía operaciones vinculadas al petróleo iraní hasta el 21 de agosto.

Mientras continúa la disputa diplomática, China pidió a ambos países cumplir con el memorando firmado, resolver sus diferencias mediante el diálogo y evitar una nueva escalada militar.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, sostuvo que un nuevo conflicto no beneficia a ninguna de las partes y remarcó que las acciones militares no solucionan los problemas de fondo.