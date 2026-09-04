Guido Romero sobre El Leoncito: "Es un problema cultural, no de control"

El Barreal Blanco de la Pampa de El Leoncito, en San Juan, desde hace años enfrenta una crisis de preservación preocupante. El suceso del 8 de agosto lo puso en evidencia y avivó el debate en diferentes foros, inclusive a nivel internacional. En este marco, el ministro de Turismo, Cultura y Deportes de San Juan, Guido Romero, dialogó con DIARIO HUARPE sobre la fiscalización y la responsabilidad civil sobre este patrimonio mundial.

Un control técnicamente inviable en el territorio

Romero subrayó la imposibilidad técnica de vigilar de manera permanente el Barreal Blanco. Al tener múltiples entradas, explicó: "Es muy difícil poder tener una presencia los 365 días del año, las 24 horas. Es realmente imposible", admitió.

Aunque la provincia patrulla en fines de semana largos o vacaciones y hay señalización vial, los ingresos furtivos persisten ante la inmensidad del área.

Una transgresión que nace de la falta de cultura

El ministro rechazó que estas infracciones ocurran por ignorancia de las normas. "Las personas que han cometido lo que han hecho no son personas ajenas, no vinieron de Buenos Aires y que no sabían cómo era el manejo de la Pampa", enfatizó. Romero comparó esto con ignorar un semáforo en rojo. Para el funcionario, los infractores saben perfectamente el daño que producen: "Es una cuestión cultural, grave, de personas que saben lo que significa entrar allí", sentenció.

El incidente expuso la fragilidad del suelo de la Pampa. Agustín Añó, médico de 46 años radicado en Mendoza, entró con su Toyota Hilux y avanzó un kilómetro y medio hasta enterrarse veinticinco centímetros y luego, generar más daño al usar una moto para salir del lugar.

Vale recordar que el caso es investigado por el Juzgado de Paz de Calingasta, bajo el juez Andrés Troche, mientras la camioneta sigue varada en el lugar ya que hasta el momento no se encuentra el método para su extraccion sin riesgo de mayor impacto.

Un laboratorio natural de inestimable valor

Para comprender la magnitud de la pérdida, el geólogo sanjuanino Juan Ariza detalló a este medio el origen de esta llanura única.

La pampa conforma un bolsón intermontano rodeado por la precordillera al este y la cordillera frontal al oeste.

Este valle posee un drenaje endorreico, lo que significa que las aguas de las alturas no tienen salida hacia un río colector fuera de la cuenca. El agua se acumula en la zona central y, al evaporarse paulatinamente, deposita sedimentos muy finos como limos y arcillas. Este proceso milenario otorga el color claro característico y la planicie perfecta de este barreal, ahora alterado.

Ariza advirtió que las marcas dejadas por vehículos en este suelo húmedo son sumamente difíciles de revertir y alteran una dinámica geológica natural que no es renovable.

Escenario de la gesta patria y corredor incaico

A la riqueza geofísica de la Pampa de El Leoncito se suma una dimensión histórica extraordinaria. Esta llanura conserva vestigios de asentamientos de la comunidad huarpe y registros de la dominación del Imperio Incaico, ya que integraba un estratégico corredor norte-sur que vinculaba Iglesia, Calingasta y Uspallata, formando parte del gran sendero incaico que recorría Sudamérica. Asimismo, el entorno sirvió de escenario para la gesta sanmartiniana: al norte se sitúa la quebrada del río de los Patos, ruta del cruce de los Andes, y por el sur también se registraron movimientos de las columnas del ejército patriota.

Educación y concienciación como única salida

Ante este panorama, el ministro Guido Romero ratificó la necesidad de seguir trabajando con la justicia y avanzar con la educación de los ciudadanos. "Creo que hay que seguir trabajando en la educación, seguir trabajando en la concientización de lo que significa la pampa para todos y que estas cosas no vuelvan a suceder", reflexionó.

En el mismo sentido, el geólogo Ariza abogó por un plan de manejo sustentable, señalización de sectores críticos y límites para el turismo. Ambos coinciden en que la supervivencia de este emblema de proyección internacional dependerá del compromiso ético de cada ciudadano que decida transitar y contemplar el barreal.