Gustavo De la Fuente, tras ser absuelto: "Gracias a Dios se hizo justicia"

"Gracias a Dios se hizo justicia". Con esa frase, Gustavo De la Fuente resumió las sensaciones que atravesó apenas recuperó la libertad, luego de que el Tribunal Oral Federal lo absolviera, junto a su socio, en la causa por presunta trata de personas.

El abogado sanjuanino afirmó que esperó este momento durante los dos años que permaneció detenido y aseguró que siempre estuvo convencido de su inocencia.

"Ha sido bastante difícil, principalmente para mi familia. Era un momento que estaba esperando durante todo este tiempo, sabiendo que era inocente. Gracias a Dios, por fin se hizo justicia", expresó minutos después de escuchar el veredicto.

De la Fuente sostuvo que uno de los momentos más duros fue cumplir el arresto domiciliario y enfrentar a sus seres queridos. "Fue muy difícil llegar a mi casa y ponerle la cara a todo eso, porque estaba convencido de que era inocente y sigo convencido de que soy inocente", manifestó.

También agradeció al Tribunal Oral Federal por el fallo absolutorio y evitó formular reproches personales contra el fiscal de la causa. Sin embargo, consideró que durante la investigación "faltó objetividad" al momento de valorar los elementos de prueba incorporados al expediente.

El abogado aseguró que, por ahora, su prioridad será reencontrarse con su familia y recuperar el tiempo perdido. "Volver a casa, volver con la familia, tratar de reconstruir los años de mi hijo y estar con mi vieja, a quien extrañé muchísimo. Hacía dos años que no la veía", afirmó.

Consultado sobre qué le permitió soportar el proceso judicial, respondió sin dudar: "La familia, nada más que la familia". Además, destacó el acompañamiento de sus abogados defensores, a quienes agradeció por haber sostenido la estrategia durante toda la investigación y el juicio.

En otro tramo de la conferencia, De la Fuente fue muy crítico con las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial. Si bien reconoció el trato recibido por otros internos y algunos agentes, cuestionó duramente a la conducción del organismo y denunció haber sufrido malos tratos durante su detención.

Finalmente, al ser consultado sobre una eventual demanda o denuncia por el tiempo que permaneció privado de su libertad, respondió que primero analizará esa posibilidad junto a su familia. "Es una cuestión que tengo que evaluar con ellos. Hoy lo primero es volver a estar con mi familia; después veré qué camino tomar", concluyó.

Duras críticas al Servicio Penitenciario

En sus primeras declaraciones tras recuperar la libertad, Gustavo De la Fuente también apuntó contra las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial. Si bien destacó el trato recibido por otros internos y por parte del personal que compartió su detención, fue muy crítico con la conducción del organismo.

"La gente del pabellón donde estuve me trató excelente desde el primer día. Lo que no puedo decir es lo mismo de la gente del Servicio Penitenciario, y mucho menos del director, Suárez, quienes han sido maltratadores de personas", afirmó.

Además, cuestionó las condiciones de detención y sostuvo que las personas privadas de la libertad muchas veces no ven respetados sus derechos. Consultado sobre una eventual demanda por los dos años que permaneció detenido, respondió que primero analizará esa posibilidad junto a su familia. "Hoy lo primero es volver a casa y estar con ellos; después veremos qué camino tomar", concluyó.