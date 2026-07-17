Después de haber sido sobreseído y dejar atrás más de dos años de un proceso judicial que lo tuvo sentado en el banquillo de los acusados, el abogado Gustavo De la Fuente volvió a litigar en Tribunales. Lo hizo como defensor en un juicio abreviado y, tras la audiencia, habló del difícil camino que le tocó recorrer para reconstruir su vida.

"Había que incorporarse a la vida social y la mejor forma es trabajando", expresó al ser consultado por DIARIO HUARPE sobre sus sensaciones al regresar a una sala de audiencias, esta vez desde el rol de abogado defensor.

De la Fuente explicó que no esperó para retomar la actividad profesional porque la situación económica que le dejó el proceso judicial era crítica.

"Salí sin un peso, literal. Tengo que tratar de recuperar todas las cosas que he perdido y lo más antes posible", sostuvo.

El letrado confirmó que esta fue su primera causa desde el sobreseimiento, con sus primeros detenidos y también su primer juicio abreviado. Aseguró que ahora su prioridad es reorganizar su vida personal y profesional.

"Tengo que organizarme en la cabeza, seguir trabajando y completar toda la vida en sí. Salí sin dinero, sin auto, sin absolutamente nada. Tratar de recuperar esas cosas para formar una vida civil como corresponde", manifestó.

Durante la audiencia también vivió un momento especial cuando el juez lo saludó con una frase que lo conmovió. Según relató, el magistrado le expresó: "Qué alegría verlo acá". "Fue un gesto muy significativo que realmente me conmovió", afirmó.

Con este regreso, De la Fuente inicia una nueva etapa profesional tras haber superado el proceso judicial que lo mantuvo alejado del ejercicio pleno de la abogacía y que, según sus propias palabras, lo obligó a empezar prácticamente desde cero.