El Ironman no solo posiciona a San Juan como escenario de una competencia deportiva internacional, sino que también representa una oportunidad comercial para los productores locales. En ese contexto, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, destacó que la Expo Ironman "es una linda vidriera para los productores sanjuaninos" que permitió concretar negocios que derivaron en exportaciones y remarcó el movimiento económico que genera el evento en distintos sectores de la provincia.

Durante su recorrida por la exposición, el funcionario explicó que la iniciativa busca aprovechar la llegada de deportistas, acompañantes y turistas de diferentes lugares para mostrar la producción sanjuanina. La propuesta combina stands vinculados con suplementos, indumentaria y equipamiento deportivo con espacios destinados a los alimentos y productos regionales.

"Complementamos con las cosas que sabe hacer San Juan, para que quien nos visita, sea porque está acompañando a un competidor, porque viene a competir o sean los mismos sanjuaninos, puedan probar un poquito de San Juan", expresó Fernández.

En ese sentido, mencionó algunos de los productos que forman parte de la oferta local, entre ellos vinos, dulces de membrillo, aceite de oliva, pasas, aceitunas y pistachos. La intención es que quienes llegan a la provincia no solo participen de las actividades deportivas, sino que también conozcan la producción regional y puedan adquirir productos elaborados en San Juan.

Sin embargo, Fernández destacó que el impacto de la feria va más allá de las ventas realizadas durante los días de competencia. Según explicó, en ediciones anteriores algunos productores lograron establecer contactos comerciales que posteriormente se transformaron en negocios internacionales.

"El nivel de los competidores muchas veces es de gente del mundo de los negocios, del mundo de la comercialización. Algún que otro productor ha concretado también negocios y está exportando gracias a Expo Ironman", aseguró el ministro.

La Expo Ironman se desarrolla desde el 28 de octubre hasta el 1 de noviembre en el estacionamiento del Teatro del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. El espacio reúne propuestas vinculadas con la alimentación saludable, tecnología, indumentaria, equipamiento deportivo y producción regional.

Hoteles completos y fuerte movimiento gastronómico

Por otra parte, Fernández se refirió al impacto económico que genera el Ironman en actividades que no están directamente relacionadas con el deporte. Entre los sectores beneficiados mencionó la gastronomía, la hotelería, el transporte y los alojamientos temporarios.

El ministro explicó que las características de la competencia obligan a los atletas a permanecer varios días en San Juan, tanto para las acreditaciones como para la preparación y participación en las distintas pruebas. A esto se suma la presencia de familiares y acompañantes, lo que incrementa el consumo durante la estadía.

"El tipo de competencia hace que la estadía sea mayor, por lo tanto, el gasto promedio de cada uno de los visitantes que deja en la provincia es mucho mayor", señaló.

En cuanto a la demanda de alojamiento, Fernández destacó la elevada ocupación durante las jornadas del evento. "La ocupación que hay en los hoteles es altísima, los departamentos y casas de alquiler están totalmente agotados", afirmó. En este sentido, Tamara Boggian, de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan, informó a DIARIO HUARPE que la ocupación hotelera en la provincia alcanza el 80% en el marco de la competencia. Asimismo, destacó que los establecimientos gastronómicos y los trabajadores del transporte, incluidos quienes prestan servicios mediante aplicaciones, registran una importante actividad debido al movimiento de visitantes.

De esta manera, Fernández remarcó que la realización del Ironman representa una oportunidad para dinamizar la economía provincial, promover la producción local y generar contactos comerciales que puedan extenderse más allá de la competencia.