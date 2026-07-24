Mientras continúan las especulaciones sobre un posible acuerdo electoral entre el orreguismo y La Libertad Avanza de cara a 2027, el dirigente de Actuar, Gustavo Usín, dejó una definición que busca fortalecer la posición del oficialismo provincial en una eventual negociación. Para el referente político, Marcelo Orrego es hoy el dirigente con mayor peso electoral de San Juan y, en consecuencia, una alianza beneficiaría más al espacio libertario que al gobernador. "Yo creo que sin duda el gran elector acá en San Juan es Marcelo Orrego."

A partir de esa premisa, Usín aseguró que el liderazgo político del mandatario provincial es hoy el principal activo del frente oficialista. "Hoy le suma más Marcelo Orrego a La Libertad Avanza que La Libertad Avanza a Marcelo Orrego."

El dirigente aclaró que esa mirada corresponde exclusivamente al escenario provincial y reconoció que el peso de San Juan dentro de la política nacional es limitado.

"San Juan, en el mapa nacional, es algo muy chiquito. No va a condicionar", dijo en la nota que le brindó a radio Sarmiento.

No obstante, consideró que una estrategia común entre los gobernadores dialoguistas y el Gobierno nacional podría fortalecer la gestión del presidente Javier Milei.

"Si este grupo de gobernadores genera un factor de potencia, creo que si todos tienen un mismo alineamiento le va a hacer muy bien al Presidente."

Consultado sobre las versiones que hablan de un eventual acuerdo político en el que Orrego conservaría el liderazgo provincial mientras La Libertad Avanza se quedaría con las candidaturas nacionales, Usín descartó de plano esa posibilidad y sostuvo que las negociaciones políticas no pueden reducirse a un simple reparto de lugares. "No se termina arreglando así. No son paquetes de arroz las listas."

Para el dirigente, cualquier construcción electoral deberá sostenerse sobre consensos entre los espacios que integran el frente oficialista. "Esto se tiene que profundizar mucho más."

"La generosidad de Marcelo y la generosidad que hay que tener para armar las listas están vistas en todos los procesos que hemos venido teniendo."

Como ejemplo, recordó la conformación del oficialismo en la Cámara de Diputados.

"Hoy nosotros conformamos un interbloque oficialista de cinco bloques, y seis si sumamos al Bloque del Este, que conduce Marcelo Mallea. Eso habla de una heterogeneidad que tiene una característica previa, que ha sido la generosidad."

Actuar acelera su armado territorial para 2027

Mientras el oficialismo comienza a debatir el escenario electoral, Actuar también avanza en la construcción de su propia estructura política con dirigentes que trabajan en distintos departamentos pensando en las elecciones de 2027. Usín confirmó que el espacio ya desarrolla referentes con aspiraciones municipales y que la estrategia apunta a fortalecer la presencia territorial antes de discutir candidaturas definitivas.

"En esta elección se está trabajando en otros departamentos con candidatos a intendentes firmes."

Entre los nombres mencionó a Mariano Laciar en Rawson y a Alberto Fantini en 25 de Mayo, además de otros dirigentes que vienen desarrollando actividad política en diferentes departamentos. "Ya hay actores de Actuar en toda la provincia moviéndose con expectativa de ser candidatos a intendente."

Sin embargo, aclaró que las definiciones deberán llegar una vez que el frente oficialista establezca las reglas de juego y advirtió que repetir experiencias de fuerte competencia interna sería un error. "Entendemos que estamos en un frente electoral donde no hay que poner el carro delante del caballo."

"Los lemas nos dejaron muchas internas sin resolver. Si ahora no somos coherentes, lógicos y generosos, va a ser muy difícil aglutinar a todos."

En ese sentido, sostuvo que las posibilidades electorales del oficialismo están por encima de las aspiraciones personales de cada dirigente. "Creo que hay una situación muy interesante cuando se arma desde el oficialismo, porque las expectativas de ganar van por encima de cualquier situación personal."

Finalmente, ratificó que Actuar respalda el liderazgo político del gobernador dentro del frente y confirmó que el partido ya proyecta competir con candidatos propios en al menos cuatro departamentos.