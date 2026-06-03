El vicegobernador Fabián Martín encabezó una reunión en la Cámara de Diputados de San Juan junto a legisladores provinciales, en la que el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, presentó los alcances de un proyecto de ley que propone autorizar al Ejecutivo a tomar deuda por hasta 600 millones de dólares.

La iniciativa, enviada mediante el Mensaje Nº 20, contempla la posibilidad de realizar operaciones de crédito público a través de la emisión de títulos en mercados nacionales e internacionales o la contratación de empréstitos, con el objetivo de financiar obras y proyectos estratégicos.

Durante el encuentro, el funcionario explicó que los fondos estarán destinados exclusivamente a inversión pública, incluyendo infraestructura hídrica, vial, viviendas y gastos de capital en áreas clave como educación, salud y seguridad.

Según detalló Gutiérrez a los medios, una vez aprobada la ley, el proceso administrativo y legal para estructurar y colocar el bono demandaría un plazo estimado de 12 semanas. “A partir de la ley existe un plazo promedio de 12 semanas para la confección de todos los trámites administrativos y legales que implica la estructuración y la colocación del bono (…) Los programas ejecutivos ya los tiene en su mayor parte Infraestructura, así que apenas tengamos vía libre para la emisión del bono podremos salir rápidamente hacia las licitaciones", declaró.

El ministro también remarcó que la Provincia analizará el momento más adecuado para salir al mercado financiero, evaluando variables como el valor del dólar y el riesgo país. “Esto tiene que ver con buscar el timing adecuado para salir al mercado”, explicó.

En relación a la tasa de interés, explicó que se compone a partir del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos (actualmente en torno al 4,4%) al que se suma el riesgo país, que ronda los 500 puntos, lo que implicaría una tasa cercana al 9,4%.

Otro aspecto clave señalado durante la exposición fue la necesidad de contar con una calificación internacional para emitir deuda. “La calificación de San Juan se ha mantenido, tenemos una buena calificación por parte de FIX. Sin embargo, ellos nos califican como ente, pero para salir con la estructuración de un bono tenemos que ir a una calificadora internacional”, explicó.

Tras la presentación, los legisladores realizaron consultas técnicas, financieras y jurídicas, en el marco del análisis del proyecto que busca dotar a la Provincia de herramientas para sostener la inversión en infraestructura.

La iniciativa continuará su tratamiento en la Legislatura, en medio del debate sobre el endeudamiento y las condiciones financieras en un contexto económico nacional marcado por la volatilidad de los mercados.