H3N2: cuáles son los síntomas y cuándo consultar al médico

La influenza A H3N2, conocida popularmente como "supergripe", se consolidó como el virus respiratorio de mayor circulación en Argentina durante la temporada de otoño e invierno de 2026, según datos difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación. El aumento de los casos encendió las alertas sanitarias y renovó las recomendaciones para prevenir contagios y evitar complicaciones, especialmente entre los grupos de riesgo.

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional, la influenza A representa actualmente la mayoría de las infecciones respiratorias detectadas en el país. Dentro de este grupo, el subtipo H3N2 concentra el 98% de los casos de influenza A identificados por los laboratorios de referencia.

Cómo diferenciar la gripe de un resfrío

Aunque ambas enfermedades comparten síntomas respiratorios, los especialistas señalan que existen diferencias importantes en la intensidad y evolución de los cuadros.

El resfrío común suele comenzar de forma gradual con dolor de garganta, estornudos, congestión nasal y secreción acuosa. Generalmente se trata de un cuadro leve que permite continuar con gran parte de las actividades habituales y que mejora progresivamente en pocos días.

La gripe H3N2, en cambio, se caracteriza por un inicio repentino y síntomas más severos. Entre las principales manifestaciones aparecen:

Fiebre alta de aparición brusca.

Dolores musculares y articulares intensos.

Fatiga extrema y agotamiento.

Dolor de cabeza.

Tos persistente.

Malestar general marcado.

Los expertos advierten que una persona puede sentirse bien al comenzar el día y desarrollar un cuadro gripal intenso pocas horas después, con necesidad de reposo y suspensión de sus actividades cotidianas.

Cuándo consultar al médico

Las autoridades sanitarias recomiendan prestar especial atención a los síntomas en adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Entre las señales de alerta que justifican una consulta médica figuran:

Fiebre persistente.

Dificultad para respirar.

Dolor en el pecho.

Empeoramiento del estado general después de varios días de evolución.

Síntomas intensos en pacientes de riesgo.

Además, los tratamientos antivirales ofrecen mejores resultados cuando se administran dentro de las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas.

Aumento de casos en todo el país

El Ministerio de Salud informó que el crecimiento de la circulación viral se intensificó a partir de la semana epidemiológica 10 y que desde la semana 11 los casos de enfermedad tipo influenza y neumonía superan los umbrales habituales para esta época del año.

Durante las últimas semanas analizadas, la influenza fue el virus predominante tanto en pacientes ambulatorios como en personas internadas por infecciones respiratorias agudas graves.

Los menores de 10 años concentran casi la mitad de los diagnósticos registrados, mientras que los cuadros más severos se observan principalmente en mayores de 60 años.

Cómo prevenir el contagio

Frente al aumento de casos, las autoridades sanitarias reiteraron una serie de medidas preventivas para reducir la transmisión del virus:

Aplicarse la vacuna antigripal anual.

Lavarse las manos frecuentemente.

Ventilar los ambientes cerrados.

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

Evitar compartir objetos personales.

Permanecer en el hogar mientras haya fiebre o síntomas respiratorios importantes.

Evitar el contacto con personas vulnerables cuando se está enfermo.

Desde Salud remarcan que la vacunación continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones, hospitalizaciones y cuadros graves, especialmente entre niños, adultos mayores, embarazadas, personal sanitario y personas con enfermedades preexistentes.

Con la llegada de las bajas temperaturas y el incremento de la circulación viral, los especialistas recomiendan no minimizar los síntomas y diferenciar la gripe del resfrío para adoptar las medidas adecuadas de cuidado y prevención.