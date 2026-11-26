La escudería Haas confirmó la continuidad de Oliver Bearman para la temporada 2027 de la Fórmula 1 y terminó de definir todas las butacas de la categoría. El piloto británico extendió su vínculo por un año más, luego de varias semanas de incertidumbre sobre su futuro.

El anuncio se realizó este jueves, en la previa del Gran Premio de Qatar, y permitió completar la grilla de pilotos para el próximo campeonato. La demora en la definición contractual había generado malestar en Bearman, quien había manifestado públicamente su decepción por la falta de novedades.

La decisión de Haas y el respaldo al piloto

Ayao Komatsu, director de la escudería estadounidense, explicó los motivos de la renovación y destacó el crecimiento del joven corredor. “Continuar con Ollie en 2027 fue una decisión natural para nosotros”, expresó.

El dirigente también valoró su compromiso y su trabajo dentro y fuera de la pista. Además, destacó el potencial de la dupla que conformará con Rafa Câmara, quien completará la alineación de Haas para la próxima temporada.

Así quedó la grilla de la Fórmula 1 para 2027

Con la continuidad de Bearman, quedaron confirmadas las parejas de pilotos de las once escuderías que competirán en la próxima temporada.

Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli.

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.

Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.

Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Williams: Carlos Sainz y Alex Albon.

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.

Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Haas: Oliver Bearman y Rafa Câmara.

Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

De esta manera, la Fórmula 1 ya tiene definida la conformación de sus equipos para 2027. La renovación de Bearman fue la última confirmación que faltaba para completar la lista de pilotos.