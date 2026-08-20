Habilitaron la asistencia gratuita para inscribirse en el Progresar en el Centro Cívico

El Ministerio de Educación de San Juan reforzó la asistencia para estudiantes que tengan dificultades para inscribirse a las Becas Progresar, a través de mesas de ayuda instaladas en el Centro Cívico y el Centro Tecnológico. La atención está destinada a resolver problemas con Mi Argentina, la inscripción y la validación de datos, de manera gratuita.

La subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollén, explicó en Radio AM 1020 que la inscripción a Progresar Obligatorio permanece abierta desde el 10 de agosto hasta el 4 de septiembre. Esta línea está destinada a estudiantes de entre 16 y 24 años que cursen primaria de adultos, secundaria, escuelas de educación especial y otras modalidades contempladas por el programa.

Para quienes tengan inconvenientes, la mesa de ayuda funciona en la isla norte de la planta baja del Centro Cívico, donde un equipo de trabajadores brinda asistencia personalizada.

“Estamos ahí para asesorarlos de forma gratuita y ayudarlos en todo lo que les haga falta”, señaló Nollén.

También asisten con problemas de Mi Argentina

Uno de los principales inconvenientes que pueden presentarse durante la inscripción está relacionado con el acceso a la cuenta de Mi Argentina. Desde Educación explicaron que los estudiantes deben contar con una cuenta activa para poder iniciar el trámite.

Si la clave está bloqueada o vencida, pueden recurrir al Punto Digital de Capital, ubicado en el Museo de la Historia Urbana, en calle 25 de Mayo. Allí, según explicó Nollén, se brinda asistencia para recuperar el usuario o la contraseña.

Una vez solucionado ese paso, el estudiante debe ingresar a la plataforma nacional de Progresar y completar la inscripción.

Otro de los requisitos es contar con un CBU de una cuenta bancaria o un CVU de una billetera virtual, como Mercado Pago, para recibir el beneficio.

Progresar Superior también tiene asistencia

Además de Progresar Obligatorio, la provincia brinda acompañamiento para la inscripción a Progresar Superior, cuya convocatoria comenzó el 18 de agosto y permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre.

En este caso, los estudiantes pueden recibir asistencia tanto en el Centro Cívico como en el Centro Tecnológico del Ministerio de Educación, donde funciona el espacio ubicado en el edificio del ex Conectar Lab.

La atención en el Centro Tecnológico se realiza de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30.

Para Progresar Obligatorio, la mesa de ayuda del Centro Cívico funciona durante la semana en el horario informado por Educación, con personal destinado a acompañar de manera presencial a quienes no puedan completar el trámite por sus propios medios.

Piden no pagar por el trámite

Nollén remarcó que la asistencia proporcionada por el Ministerio de Educación es gratuita y pidió a los estudiantes evitar recurrir a personas que cobren por realizar la inscripción.

“Lo que no queremos es que la gente caiga en manos de personas que cobran por estos trámites. Esto es de asistencia gratuita y servicio a la comunidad”, sostuvo.

La funcionaria también explicó que los estudiantes pueden concurrir con su propio teléfono o dispositivo para realizar el trámite y dejar registrados los datos necesarios para continuar con el proceso.

Qué hacer si la inscripción figura “en proceso”

Ante las consultas de estudiantes cuya inscripción aparece como “en proceso” o que reciben mensajes que no coinciden con su situación, desde Educación recomendaron acercarse personalmente a las mesas de ayuda.

“Para eso está la mesa de ayuda”, afirmó Nollén, quien señaló que el objetivo es analizar cada caso y ayudar a destrabar los inconvenientes para evitar que los estudiantes pierdan la posibilidad de acceder al beneficio.

La funcionaria aclaró además que, aunque la provincia participa en la gestión y asistencia, las Becas Progresar son programas nacionales, por lo que la decisión final sobre el otorgamiento del beneficio corresponde a Nación.

San Juan interviene en la articulación con los estudiantes y las instituciones educativas, mientras que el financiamiento y la administración de las plataformas corresponden al ámbito nacional.