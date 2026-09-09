Hablar de salud sexual no debería ser motivo de vergüenza ni quedar reservado para una consulta cuando aparece un problema. En el Día Mundial de la Salud Sexual, que se conmemora cada 4 de septiembre, la ginecóloga y obstetra Carmen Rojo planteó en Salud & Bienestar la necesidad de abordar el tema con información, prevención.

“La salud sexual implica un enfoque integral”, explicó Rojo. Conocer el cuerpo y comprender su funcionamiento para tomar decisiones conscientes, prevenir embarazos no intencionales y reducir riesgos forma parte de ese enfoque.

La prevención ocupa un lugar central. Rojo advirtió que muchas infecciones pueden presentarse sin síntomas y generar consecuencias a largo plazo. “Las enfermedades de transmisión sexual están asintomáticas y pueden producir en algunos casos enfermedades crónicas”, señaló. Algunas pueden afectar la fertilidad y el HPV está relacionado con determinados tipos de cáncer.

El preservativo, sostuvo, continúa siendo una herramienta fundamental. También recordó que existen métodos gratuitos y que la elección debe ser adecuada para cada una.

Conocer para decidir

La consulta ginecológica puede ser una oportunidad para despejar dudas y elegir un método anticonceptivo adecuado. Según Rojo, no alcanza con recibir una receta: es necesario comprender cómo se utiliza y realizar controles.

Dra. Carmen Rojo, ginecóloga y obstetra.

También mencionó la anticoncepción de emergencia y la importancia de conocer los tiempos de cada alternativa. Recomendó consultar con profesionales y evitar errores.

La especialista llamó la atención sobre mitos frecuentes, como creer que durante la menstruación no existe posibilidad de embarazo. “El conocimiento de una sexualidad segura, consciente y respetuosa es parte de lo que se trata de este día”, resumió.

Respeto, consentimiento y cuidado

La salud sexual no se limita a evitar enfermedades o embarazos. También involucra consentimiento, comunicación, respeto y cuidado de la intimidad. Rojo habló sobre el sexting y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Remarcó que la persona cuya imagen fue viralizada no tiene la culpa y que es importante pedir ayuda.

La educación debe comenzar desde edades tempranas. Rojo destacó la necesidad de hablar desde la primaria sobre los riesgos del grooming y el cuidado de la información personal en internet.

“Hablar no quiere decir que nosotros vamos a tener que incentivar; al contrario, hablar va a ayudar a prevenir estos abusos”, afirmó.

Para quienes sienten pudor al consultar, el mensaje es: preguntar también es cuidarse. La información permite reconocer riesgos, buscar ayuda y vivir la sexualidad de manera más segura. “Si la sexualidad no está bien vivida”, advirtió Rojo, las experiencias negativas pueden dejar marcas durante mucho tiempo.

El tema también involucra a familias, escuelas y adultos de confianza. “Dentro de la tribu: madre, padre, tíos, maestros, preceptores”, enumeró la profesional, al destacar el valor de una red capaz de escuchar, orientar y detectar situaciones de riesgo.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.