El gobierno nacional anunció un operativo especial de transporte para la visita del Papa León XIV a Argentina, programada entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Las medidas incluyen refuerzos de personal, trenes nocturnos, cierre de estaciones y restricciones en tres aeropuertos que podrían ocasionar cambios en los vuelos programados.

El dispositivo se implementará en coordinación con la Conferencia Episcopal Argentina, las jurisdicciones involucradas y las empresas de transporte. Además, se entregaron 24.000 tarjetas SUBE para que los voluntarios acreditados puedan viajar gratis en autobuses, trenes y metro del 6 al 13 de noviembre.

Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con frecuencia de lunes a viernes desde el domingo 8 hasta el miércoles 11. Los trenes mantendrán ese horario también durante el lunes 9, el martes 10 y el miércoles 11, a pesar de los días festivos establecidos.

La operación aérea afectará a Aeroparque, Ezeiza y Córdoba, con restricciones temporales entre el 8 y el 11 de noviembre. Las aerolíneas deberán ajustar sus horarios cuando sea necesario, por lo que se recomienda consultar el estado de cada vuelo antes de viajar.

¿Qué trenes y grupos operarán durante la visita del Papa?

Las líneas ferroviarias Sarmiento, San Martín, Miter, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza contarán con servicios especiales desde las 00:00 del lunes 9, que se prolongarán durante toda la mañana.

También se han previsto prórrogas y refuerzos durante la noche del martes 10 y la mañana del miércoles 11, para facilitar el regreso de quienes participan en actividades religiosas.

Sin embargo, algunas estaciones permanecerán cerradas por motivos de seguridad. Las paradas Febrero 3 y Lisandro de la Torre no permitirán el acceso ni la salida de pasajeros desde el sábado 7 hasta las 18:00 horas, hasta el inicio del servicio el jueves 12.

Además, los trenes de las líneas Miter y San Martín tendrán recorridos reducidos en ciertos tramos, con paradas temporales en Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque.

¿Qué vuelos podrían verse afectados por la llegada de León XIV?

Se aplicarán restricciones aéreas en tres aeropuertos, lo que podría ocasionar retrasos o cambios de horario.

En el Aeroparque Jorge Newbery, los horarios afectados serán:

Domingo 8 de noviembre, de 15:50 a 17:50.

Lunes 9 de noviembre, de 11:15 a. m. a 1:15 p. m.

Martes 10 de noviembre, de 6:30 a 8:30 y de 17:10 a 19:10.

En el Aeropuerto Internacional de Córdoba, las restricciones estarán vigentes el martes 10, de 7:30 a 9:30 de la mañana y de 15:55 a 17:55 horas.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tendrá restricciones el miércoles 11, entre la 1 pm y las 3 pm.

La medida también podría afectar a los pasajeros de San Juan que tengan conexiones aéreas a través de estas terminales. Las restricciones no implican la cancelación de todos los vuelos, por lo que cada pasajero debe consultar con su aerolínea.

Repartirán 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos.

El Gobierno Nacional entregó a la Conferencia Episcopal Argentina 24.000 tarjetas SUBE destinadas a los voluntarios que colaborarán durante la visita papal.

Este beneficio le permitirá utilizar el transporte público (trenes, autobuses y metro) de forma gratuita desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre, ambos inclusive. La medida estará destinada exclusivamente a los colaboradores acreditados y no al público en general.

Además, el lunes 9 y el martes 10 se está organizando el traslado de aproximadamente 4.000 voluntarios desde la Ciudad de Buenos Aires a Luján.

¿Cuándo llegará el Papa León XIV a Argentina?

El pontífice llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, cuando continuará su viaje a Perú.

Las principales actividades incluyen una misa en Buenos Aires el lunes 9, otra celebración en Córdoba el martes 10 y un encuentro religioso en la Basílica de Luján el miércoles 11.

Antes de la llamada programada, las autoridades recomendaron organizar los traslados con antelación y consultar los canales de transporte oficiales para evitar inconvenientes durante los días siguientes.