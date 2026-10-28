La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), liderada por Armando Cavalieri, alcanzó un nuevo acuerdo paritario junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA). El entendimiento regirá para el último trimestre del año —octubre, noviembre y diciembre de 2026— e incorpora tanto un incremento porcentual escalonado como una suma fija extraordinaria.

Detalles del incremento y del bono extraordinario

El entendimiento contempla un incremento trimestral total del 5,7%, el cual se distribuirá de manera equitativa a lo largo del período: un 1,9% en octubre, un 1,9% en noviembre y un 1,9% en diciembre.

Adicionalmente, se estableció el pago de un bono extraordinario de 50.000 pesos destinado a los trabajadores de todas las categorías, el cual se efectivizará en dos cuotas iguales de 25.000 pesos cada una, pagaderas durante los meses de octubre y noviembre.

Asimismo, se remarcó que la suma de 120.000 pesos lograda en el acuerdo paritario anterior continuará abonándose de manera regular durante la vigencia de este nuevo trimestre.

La palabra de Armando Cavalieri

El acuerdo se da en un escenario económico desafiante para la actividad comercial. Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, valoró el entendimiento alcanzado mediante el diálogo institucional: "Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes. En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores".

Por último, el dirigente gremial reconoció las dificultades que atraviesan los comercios de cercanía y las pymes, destacando la necesidad de equilibrar las defensas del poder adquisitivo con la estabilidad del sector: "Sabemos que la situación económica es compleja y que muchas pequeñas y medianas empresas, así como los comercios de cercanía, atraviesan dificultades. Por eso, trabajamos para alcanzar un acuerdo que contemple esa realidad, pero que al mismo tiempo permita seguir acompañando el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad a una actividad que resulta fundamental para la economía del país".