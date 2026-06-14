El Gobierno lanzó una nueva etapa de inscripciones para los programas Centros de Familia y Centro Faro, que se desarrollará entre el 16 y el 19 de junio en distintos puntos de la Capital, con un cupo total de 4.000 vacantes.

Las iniciativas, impulsadas por el Ministerio de Capital Humano de la Nación y gestionadas en San Juan a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, están dirigidas a familias que reciben la prestación Alimentar.

El objetivo es que niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años participen en actividades extracurriculares en instituciones, clubes y centros privados, que incluyen propuestas deportivas, culturales, artísticas, tecnológicas, de idiomas y apoyo escolar.

En paralelo, el programa Centro Faro está orientado a los padres, quienes podrán acceder a talleres vinculados a la crianza y el bienestar familiar.

Los beneficiarios recibirán vouchers que funcionarán como forma de pago directa para las actividades elegidas, sin intermediarios ni gestores.

Si bien pueden participar familias de toda la provincia que cumplan con los requisitos, las actividades se desarrollarán en instituciones ubicadas en Capital, debido a su conectividad y a la concentración de oferta educativa.

El cronograma de inscripciones será el siguiente: el 16 de junio en la Dirección de Juventudes (Santa Fe 321 este), de 9 a 13 y de 15 a 19; el 17 en el CIC Barrio Manantial, de 9 a 13; el 18 en la Unión Vecinal Barrio Comandante Cabot, de 11 a 16; y el 19 en el Club Colón Junior, de 17 a 20.

Para completar el trámite, los interesados deberán presentarse con el DNI de los niños, niñas y adolescentes que participarán, así como también el de sus padres.

Desde el Gobierno destacaron que estos programas buscan fortalecer el rol de las familias en la crianza y generar entornos seguros que favorezcan el desarrollo integral de sus integrantes.