Binance confirmó que sufrió un ciberataque cuyo impacto económico estimado alcanza los 6.300 millones de dólares y anunció que cubrirá todas las pérdidas con recursos propios y fondos de protección. El incidente, considerado uno de los mayores robos de criptomonedas registrados, generó preocupación entre los inversores y obligó a la plataforma a suspender temporalmente algunas operaciones.

En un comunicado difundido este viernes 30 de octubre, la compañía explicó que la investigación preliminar apunta a que los atacantes habrían utilizado la computadora portátil comprometida de un ingeniero del área de DevOps para ingresar a uno de sus sistemas y ejecutar transacciones de retiro sin autorización.

La empresa aseguró que no encontró evidencias de que se hayan filtrado las claves privadas de sus billeteras digitales y sostuvo que los fondos de los usuarios están seguros.

Cómo fue el ataque a Binance

Según la primera reconstrucción de la compañía, el acceso a la computadora del empleado habría permitido ingresar a un contenedor de servicio y enviar operaciones no autorizadas. Sin embargo, Binance advirtió que el ataque pudo haber sido más complejo y que todavía investiga otros posibles puntos de vulnerabilidad.

El episodio fue detectado luego de que especialistas en inteligencia blockchain identificaran movimientos inusuales de activos digitales. De acuerdo con los análisis difundidos, los atacantes habrían movilizado miles de millones de dólares a través de distintas redes en un período muy breve.

Como parte de la respuesta, Binance revocó las autorizaciones de la dirección afectada, contactó a las autoridades y trabaja con empresas especializadas para rastrear los fondos. Hasta el momento, logró congelar alrededor de US$3.000 millones en activos vinculados al incidente.

La empresa prometió cubrir todas las pérdidas

La principal medida anunciada por la plataforma fue garantizar que los clientes no absorban el impacto económico del hackeo.

Binance afirmó que utilizará su fondo de protección para usuarios, conocido como SAFU, y recursos propios para cubrir el total de las pérdidas. Además, informó que ya reservó más de US$6.340 millones para responder al incidente y que trabaja para completar la disponibilidad de los activos necesarios.

La compañía también anticipó que publicará una Prueba de Reservas actualizada una vez que concluyan las medidas correctivas. Ese mecanismo permite mostrar los activos que mantiene para respaldar los fondos depositados por sus clientes.

Qué pasó con los depósitos y retiros

Como medida preventiva, Binance suspendió temporalmente los depósitos y retiros mientras realizaba verificaciones de seguridad. La empresa indicó que la interrupción busca evitar nuevos movimientos no autorizados y permitir que avance la investigación.

También pidió a los usuarios que consulten únicamente sus canales oficiales para recibir información y evitar posibles estafas mediante mensajes o enlaces falsos.

El ataque volvió a poner en primer plano los riesgos de seguridad del mercado de criptomonedas. Aunque Binance aseguró que los fondos de sus clientes están protegidos, el episodio abrió interrogantes sobre los controles internos de las plataformas de intercambio y la capacidad de respuesta frente a operaciones de esta magnitud.