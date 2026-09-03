Hallan chats que vinculan al Kun Agüero con una red de narcotráfico

La Justicia investiga posibles vínculos de Sergio "Kun" Agüero con una peligrosa red internacional de narcotráfico. El exjugador aparece mencionado en varios chats del expediente que involucra a la barrabrava de Independiente. La banda criminal buscaba usar la imagen del ídolo deportivo para blanquear dinero de la venta de drogas.

El plan para usar la marca KRÜ

Los líderes de la organización narco operaban a través de empresas dedicadas a la venta de entradas. Según la investigación, intentaban asociarse con Agüero para lanzar la nueva plataforma "KRÜ TICKETS". Esta operación comercial les permitiría justificar ingresos millonarios provenientes de actividades ilícitas.

Los teléfonos secuestrados revelaron intensas negociaciones durante los primeros meses del año. Un mensaje enviado por el imputado Diego Anzalone confirmaba una supuesta reunión clave para cerrar el trato definitivo. Incluso se encontró un archivo digital con el guion para que el exfutbolista filmara un spot publicitario.

La conexión directa con Bebote Álvarez

Esta organización criminal está muy vinculada a Pablo "Bebote" Álvarez, histórico jefe de la hinchada de Independiente. La Justicia acusa a esta banda de traficar cocaína desde Bolivia y drogas de diseño desde España. Actualmente, Álvarez se encuentra detenido por esta causa y realiza una huelga de hambre en prisión.

El propio líder barrabrava declaró en sede judicial que la empresa ticketera estaba a punto de venderle la mitad de sus acciones a Agüero. Las pericias telefónicas también muestran que los sospechosos trabajaron en la logística oficial de la "Copa Potrero". Se trata del popular torneo de fútbol de barrio que organiza habitualmente el exdelantero de la Selección.

El descargo del entorno del exjugador

Ante la gravedad de las acusaciones penales, los voceros de Agüero salieron rápidamente a dar su propia versión de los hechos. Confirmaron que el empresario recibió efectivamente estas propuestas comerciales relacionadas con la venta de entradas. Sin embargo, aclararon con firmeza que los negocios nunca llegaron a concretarse.

El equipo de trabajo del exjugador aseguró que investigaron los antecedentes de los oferentes antes de firmar cualquier papel. Tras detectar severas irregularidades, decidieron rechazar todos los proyectos y cortar el contacto de manera definitiva. Ahora, la Justicia deberá evaluar las pruebas para determinar si existió algún grado de participación real en la red delictiva.