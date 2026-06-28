El descubrimiento fue realizado por científicos argentinos en rocas de la provincia de Santa Cruz y corresponde a una conífera identificada como Austrohamia vitrea, una especie que habitó la región durante el período Jurásico, hace unos 150 millones de años.

Lo que vuelve excepcional a este hallazgo es su grado de conservación. Según los investigadores, el fósil preserva estructuras tridimensionales e incluso tejidos celulares, algo extremadamente inusual en restos de esta antigüedad. Esto permite analizar con gran precisión la anatomía de la planta y reconstruir aspectos clave de su biología.

El estudio fue llevado adelante por especialistas del Conicet y del Museo Egidio Feruglio, y sus resultados fueron publicados en una revista científica internacional. Los científicos explicaron que el proceso de fosilización se habría producido en ambientes ricos en sílice, posiblemente asociados a actividad volcánica o sistemas hidrotermales de la región patagónica.

Gracias a estas condiciones, las hojas y ramas quedaron atrapadas y mineralizadas de forma tal que conservaron su estructura interna casi intacta, lo que convierte al ejemplar en una pieza clave para comprender la evolución de las coníferas en el hemisferio sur.

Los investigadores destacaron que este tipo de preservación no solo es raro, sino que además permite reconstruir ecosistemas completos del Jurásico, aportando información sobre el clima, la vegetación y la dinámica ambiental de la Patagonia hace millones de años.

Santa Cruz, en este sentido, vuelve a consolidarse como una de las zonas más importantes del mundo para el estudio de fósiles, con hallazgos que continúan ampliando el conocimiento sobre la vida prehistórica en el continente.