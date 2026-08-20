El deshielo de un glaciar en los Alpes suizos permitió resolver, 34 años después, el misterio de dos alpinistas belgas desaparecidos en 1992. Los restos de ambos fueron encontrados en la zona del glaciar de Trift, en el cantón de Valais, y posteriormente identificados mediante pruebas de ADN.

El hallazgo ocurrió el 26 de julio, cuando un excursionista descubrió los cuerpos que habían quedado expuestos por el retroceso del hielo. Ese mismo día fueron trasladados al Instituto de Medicina Forense del Hospital de Valais para avanzar con el proceso de identificación.

La policía cantonal confirmó que se trataba de dos hombres de 39 y 41 años que habían desaparecido en la región de Weissmies en 1992. Una comparación directa de los perfiles de ADN permitió establecer sus identidades de manera concluyente.

La desaparición

El 4 de septiembre de 1992, los dos alpinistas habían salido del refugio de Weissmies con el objetivo de llegar a otro refugio ubicado en el pico homónimo, de 4.017 metros de altura. Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas complicaron la travesía y nunca llegaron a destino.

Después de que fueran declarados desaparecidos, se realizaron distintos operativos de búsqueda durante los meses siguientes. Los equipos solamente consiguieron encontrar una mochila, pero no lograron localizar a los dos hombres.

Durante más de tres décadas no hubo nuevas pistas sobre su paradero. El avance del deshielo terminó exponiendo los restos que habían permanecido ocultos bajo el hielo.

Un fenómeno cada vez más visible

La Policía de Valais mantiene registros de personas desaparecidas en la región desde 1925, principalmente de casos ocurridos en zonas de montaña, ríos y lagos.

Según explicó el organismo, el retroceso de los glaciares puede provocar que los restos de personas desaparecidas décadas atrás vuelvan a quedar expuestos. El hallazgo de los dos alpinistas belgas se suma así a otros casos registrados en los Alpes suizos en los últimos años.