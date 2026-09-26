Gendarmería Nacional secuestró más de 142 kilos de marihuana que estaban ocultos dentro de equipajes de un micro de larga distancia que circulaba por la Ruta Nacional 12, en Misiones. La droga fue detectada durante un control vehicular y estaba distribuida en varios bultos que no tenían identificación de sus propietarios.

El procedimiento se realizó el martes alrededor de las 20, a la altura del kilómetro 1.327 de la Ruta 12. El colectivo había partido desde Puerto Iguazú y tenía como destino la provincia de Buenos Aires.

Durante la inspección intervino “Yang”, un perro antinarcóticos de Gendarmería, que marcó tanto la bodega como el pasillo interno del ómnibus. A partir de esa reacción, los efectivos bajaron seis bultos que no estaban registrados a nombre de ningún pasajero.

Al abrirlos, encontraron 201 paquetes rectangulares y otros tres bultos de forma irregular que contenían una sustancia vegetal compactada. Las pruebas de narcotest confirmaron que se trataba de cannabis sativa.

El pesaje determinó que el cargamento alcanzaba los 142 kilos con 320 gramos. La droga había sido distribuida entre cajas y bolsas arpilleras ubicadas tanto en la bodega como en el pasillo del micro.

Como ninguno de los equipajes tenía identificación, hasta el momento no se produjeron detenciones. Sin embargo, la investigación continúa para determinar quiénes eran los responsables del cargamento.

En la causa intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Posadas, que ordenó el secuestro de la marihuana y de otros elementos considerados de interés para la investigación. Todo quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.