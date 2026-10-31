Harán una marcha para pedir la libertad del acusado de abusar a una menor

Familiares y amigos de Dylan Bunda Cortez, el joven de 19 años acusado de ultrajar a una menor de 14 años en Médano de Oro, organizan una movilización en San Juan. El reclamo público busca cuestionar la prisión preventiva dictada por la jueza de Garantías Flavia Allende.

La marcha está pactada para el próximo martes 3 de noviembre frente a la sede de Tribunales. Quienes apoyan al imputado utilizan redes sociales y un grupo de WhatsApp para reunir manifestantes y exigir que el acusado cumpla la medida fuera del Servicio Penitenciario.

Allegados al imputado denunciaron irregularidades en la causa mediante mensajes públicos. "Te quieren arruinar la vida, esto no va a quedar así, por una supuesta denuncia, no existen pruebas, nada que te comprometa y ya estás en el Servicio Penitenciario porque la supuesta víctima es la hija de un funcionario judicial", difundieron en internet.

En la audiencia de formalización, el imputado dio su testimonio y rechazó el cargo de abuso sexual con acceso carnal. El joven argumentó que existió consentimiento mutuo durante la fiesta de disfraces y remarcó que la denunciante le dijo que tenía 18 años antes del encuentro.

El acusado agregó que suspendió la relación cuando sus amigos le informaron la verdadera edad de la chica. También descartó que otros asistentes hayan filmado el episodio, un dato que la Fiscalía analiza minuciosamente dentro de la investigación del evento.

La causa se originó por la denuncia sobre lo ocurrido en el predio ubicado en Médano de Oro. La fiscalía analiza si otros concurrentes participaron o captaron imágenes con celulares, mientras Bunda Cortez continúa privado de su libertad durante el plazo inicial de un mes.