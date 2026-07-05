El príncipe Harry y Meghan Markle regresarán este mes al Reino Unido junto a sus hijos, Archie y Lilibet, para participar en un evento vinculado con los Invictus Games. La visita, que todavía no tiene todos sus detalles confirmados, será la primera que realizará la familia completa en territorio británico desde 2022.

La edición 2027 de los Invictus Games se celebrará en Birmingham, y Harry, veterano de la guerra de Afganistán, es uno de los principales impulsores de la competencia destinada a soldados heridos o con discapacidad.

Si no surgen cambios de último momento, será el primer viaje familiar de los duques de Sussex al Reino Unido desde el jubileo por los 70 años del reinado de Isabel II, realizado en 2022, dos años después de la ruptura con la familia real y del traslado de la pareja a Estados Unidos.

Aunque por ahora no existe una confirmación oficial de reuniones con Carlos III, gran parte de la prensa británica interpreta la visita como una nueva señal de deshielo entre padre e hijo.

El monarca, que continúa con una intensa agenda pública mientras recibe tratamiento para un cáncer diagnosticado a comienzos de 2024, no ve a sus nietos desde 2022. Incluso durante su reciente visita de Estado a Estados Unidos junto a la reina Camilla, no tuvo oportunidad de encontrarse con ellos.

Fuentes cercanas al palacio consideran que el viaje de Harry podría consolidar el acercamiento iniciado en septiembre del año pasado, cuando el príncipe realizó una visita en solitario al Reino Unido y mantuvo una reunión privada de unos 30 minutos con su padre. Aquella fue la primera conversación cara a cara entre ambos en casi dos años y se produjo después de que Harry expresara públicamente su deseo de reconciliación en una entrevista con la BBC.

Sin embargo, ese acercamiento no parece extenderse al príncipe William, con quien la relación continúa siendo distante. Los medios británicos sostienen que las tensiones persisten desde la salida de Harry de la familia real en 2020 y se agravaron tras diversas entrevistas y la publicación de su autobiografía Spare, en la que reveló detalles de la vida interna de la Casa de Windsor.

Las diferencias también alcanzaron a Kate Middleton, esposa de William, quien atravesó un tratamiento oncológico y fue declarada en remisión en enero de 2025.

Hasta ahora, Harry había evitado viajar con su familia al Reino Unido por temor a la exposición mediática y a posibles problemas de seguridad, especialmente después de perder una demanda contra el Ministerio del Interior por la retirada de la protección policial automática que tenía como miembro activo de la familia real.

No obstante, el servicio de seguridad británico informó que, pese a ese fallo judicial, las autoridades garantizarán un dispositivo adecuado de protección durante la visita prevista para julio.

La llegada de Harry, Meghan, Archie y Lilibet promete convertirse en uno de los acontecimientos más seguidos por la prensa británica en los próximos días y podría marcar un nuevo capítulo en la compleja relación entre los duques de Sussex y la Casa de Windsor.