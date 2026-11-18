El viento del sector sur continuará haciéndose sentir en territorio sanjuanino hasta la madrugada de este jueves 19 de noviembre, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esta corriente de aire aporta un marcado alivio tras las altas temperaturas registradas en los días previos en toda la región. Sin embargo, el organismo oficial señaló que el fenómeno comenzará a perder intensidad con el correr de las horas para rotar luego hacia el este y el sureste.

Para lo que resta de este miércoles 18, el pronóstico indica una jornada agradable con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 28°C. Durante la mañana, los registros térmicos se mantuvieron cercanos a los 19°C, mientras que hacia la noche se espera un descenso gradual que ubicará el termómetro en torno a los 24°C antes de la medianoche.

El ambiente más fresco de esta seguidilla se percibirá durante la madrugada del jueves, momento en el que la mínima volverá a ubicarse cerca de los 16°C bajo la última influencia de la brisa sureña. A partir de la mañana, el cambio en la dirección del viento favorecerá el ingreso de aire más cálido que impulsará nuevamente los valores térmicos hacia arriba en el valle de Tulum.

De esta manera, se espera que el jueves presente cielo nublado y una temperatura máxima estimada en los 31°C, marcando el retorno de condiciones más calurosas hacia el cierre de la semana. Desde el SMN recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del sistema de alertas tempranas ante posibles variaciones en la intensidad de las ráfagas locales.