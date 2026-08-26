Los estudiantes que todavía no se inscribieron a las Becas Progresar 2026 de Anses tienen una última oportunidad para solicitar el beneficio. La segunda convocatoria de la línea Progresar Obligatorio permanecerá abierta hasta el viernes 4 de septiembre, según informó la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

Esta etapa está destinada a estudiantes que cursan el nivel primario o secundario y busca acompañar la permanencia y finalización de los estudios. El programa contempla una ayuda económica para afrontar parte de los gastos vinculados con la educación, como movilidad, materiales escolares y conectividad.

Quiénes pueden acceder

El requisito general de edad establece que pueden postularse jóvenes de entre 16 y 24 años al momento del cierre de la inscripción. Sin embargo, existen excepciones que permiten ampliar el límite de edad para determinados grupos, entre ellos personas en situación de vulnerabilidad social, integrantes de familias monoparentales con hijos a cargo, miembros de comunidades originarias, personas con discapacidad y población trans.

Además, los postulantes deben ser argentinos nativos o naturalizados. En el caso de extranjeros, se exige contar con al menos dos años de residencia legal en el país y acreditarla mediante el DNI.

Otro de los requisitos está relacionado con los ingresos. La suma de los ingresos mensuales del estudiante y de su grupo familiar no debe superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). También es necesario ser alumno regular de una institución educativa estatal y cumplir con las Actividades de Extensión Formativa previstas por el programa.

Cómo hacer la inscripción

El trámite es virtual y gratuito. Los interesados deben ingresar a la plataforma oficial de Becas Progresar con sus credenciales de Mi Argentina, completar y validar sus datos personales, responder la encuesta socioeducativa y consignar la información correspondiente a sus estudios.

Una vez enviada la solicitud, Anses realiza el cruce de información laboral y patrimonial, mientras que las autoridades educativas provinciales verifican la asistencia y regularidad escolar.

El beneficio no se mantiene automáticamente: la continuidad del cobro está sujeta a controles de regularidad. Según la información oficial, se realizan verificaciones periódicas de asistencia y del cumplimiento de las actividades requeridas.

Por eso, quienes cumplan con los requisitos y quieran acceder a la segunda convocatoria de Progresar Obligatorio deben completar la inscripción antes del viernes 4 de septiembre de 2026.