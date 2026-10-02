Rodolfo Ovalles, gerente Legal y de Asuntos Institucionales del proyecto Los Azules (McEwen Copper), sostuvo que San Juan debe desarrollar proveedores y capacidades propias para aprovechar el crecimiento de la minería. "Los sanjuaninos tenemos que liderar eso y tenemos que ser capaces, y creo que lo somos", afirmó en diálogo con DIARIO HUARPE.

Para Ovalles, la clave está en no limitar la mirada a un solo proyecto. "No tenemos que pensar solo en una mina. Tenemos que pensar en lo que el ecosistema minero trae", sostuvo. "Azules es una parte, pero hay un montón de segundas partes que son tan o más importantes que la propia mina", agregó.

Consultado sobre qué les diría a los empresarios que buscan convertirse en proveedores de la minería, Ovalles fue directo. "La palabra es atreverse y confiar en que nosotros podemos estar a la altura de las consecuencias, fortalecer las capacidades de cada uno y mirarnos internacionalmente", afirmó.

Las declaraciones se dieron en el marco de Emprezar 2026, el encuentro organizado por la Unión Industrial de San Juan que reunió a más de 700 participantes y tuvo a la minería como uno de sus ejes centrales. Ovalles participó del panel de minería junto a representantes de CAPMIN, Glencore Pachón y otras empresas del sector.

El trabajo conjunto entre proyectos

El gerente de Los Azules también se refirió al trabajo asociativo entre las compañías mineras. "Participar de manera conjunta también entre las empresas es nuestro objetivo, intentamos trabajar permanentemente de esa manera", señaló. Y agregó: "Cuando hablamos de asociativismo y de la necesidad de vincular a otras empresas y que los sanjuaninos se potencien en las capacidades, también tiene que ver con que las empresas mineras podamos establecer objetivos comunes, como por ejemplo desarrollar una industria cuprífera".

Certificaciones y estándares internacionales

"Cualquier certificación internacional, ya sea ISO o lo que las compañías establezcan, es bueno, porque tiene que ver con poder desarrollar nuestras capacidades, pero también mirando internacionalmente", sostuvo.

Y recordó que Los Azules está vinculado a estándares internacionales: "Estamos en Pacto Global, en Naciones Unidas, tenemos una vinculación con IFC, o sea que estamos vinculados internacionalmente con una serie de normas y principios que nos rigen". Para Ovalles, ese estándar debe extenderse a toda la cadena: "Lo que aparentemente parece que hoy es común, debe ser también para las segundas y terceras líneas de las industrias, para contratistas, para los subcontratistas y para todo el ecosistema"