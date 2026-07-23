El director de Hidráulica de San Juan, José María Ginestar, respaldó el planteo realizado por el Concejo Deliberante de Calingasta para que los recursos que genere la minería a través de concesiones y permisos de uso de agua se destinen prioritariamente a obras de infraestructura hídrica en el departamento. En diálogo con DIARIO HUARPE, el funcionario afirmó que Calingasta necesita importantes inversiones para modernizar su sistema de riego y aseguró que existen proyectos preparados para ejecutarse cuando se disponga de financiamiento.

La postura de Hidráulica surge días después de que el Concejo Deliberante aprobara por unanimidad un proyecto impulsado por el concejal Heber Tapia, mediante el cual se solicita que los fondos recaudados por el organismo a partir de actividades mineras en el departamento se reinviertan en la propia zona.

"Al sistema de riego de Calingasta le hace falta toda la plata que pueda venir de la minería y dos o tres veces más", sostuvo Ginestar. El funcionario explicó que gran parte de la red de riego aún carece de infraestructura moderna y que existe un importante atraso en materia de obras.

Obras pendientes

Según detalló, el departamento cuenta con cerca de 270 kilómetros de canales y la impermeabilización de cada kilómetro demanda entre 70.000 y 80.000 dólares. A ello se suman inversiones necesarias en compuertas, tomas, desarenadores y otras estructuras vinculadas al manejo del agua.

Ginestar destacó además que actualmente los ingresos que recibe Hidráulica por actividad minera en Calingasta son limitados, ya que la mayoría de los proyectos se encuentran en etapa de exploración y sólo generan permisos temporarios o derechos específicos. Incluso aseguró que el organismo destina más recursos al mantenimiento del sistema de riego local de los que recauda actualmente en el departamento.

"Nos pone muy contentos que todo el pueblo, representado en sus concejales, esté apoyando al sistema de riego", expresó.

Si bien reconoció que no existe una norma que obligue a invertir esos recursos en el mismo lugar donde se generan, consideró que podría adoptarse como criterio de gestión.

"Podría implementarse como una buena costumbre que en los lugares de afectación se imprima el mayor potencial de dinero", afirmó.

Proyectos ya planificados

El titular de Hidráulica señaló que ya existen doce obras estudiadas para Calingasta. De ese total, cuatro comenzaron a ejecutarse con financiamiento de Glencore Pachón y una quinta se encuentra en análisis con participación de Los Azules.

Además, aclaró que las obras financiadas directamente por las empresas mineras corresponden a programas de Responsabilidad Social Empresaria y no se descuentan de regalías ni de futuros pagos vinculados al uso del agua.

"Eso va por cuenta separada. Hace a la Responsabilidad Social Empresaria de cada una de las empresas", explicó.

Respecto de la futura concesión de agua solicitada por Los Azules, trámite que podría generar ingresos millonarios para Hidráulica, Ginestar indicó que continúa en evaluación técnica y que todavía no existe una fecha definida para su resolución. Explicó que el procedimiento se encuentra regulado por el artículo 35 del Código de Aguas y por las disposiciones específicas para el uso minero contempladas a partir del artículo 110 de esa normativa. Según señaló, actualmente se analiza la información hidrogeológica presentada por la empresa y se incorporan nuevos especialistas para fortalecer la revisión técnica del expediente.

"Son temas supercomplejos. La parte técnica no puede dejar ningún flanco suelto", afirmó el funcionario.

Mientras tanto, desde Hidráulica aseguran que el foco sigue puesto en preparar proyectos que permitan aprovechar futuros recursos y reducir el atraso histórico que presenta la infraestructura hídrica de Calingasta.