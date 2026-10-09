Con la supervisión directa de los vecinos conocedores de la zona, el Departamento de Hidráulica de San Juan comenzó esta semana los trabajos de reencauce y acopio de material para formar defensas en los ríos de Valle Fértil. La labor conjunta busca optimizar las tareas de contención a partir del conocimiento territorial directo que aportan los propios habitantes de la localidad.

Las tareas operativas empezaron a realizarse en la zona de la quebrada de Astica utilizando una máquina topadora sobre orugas SD8N. Con esta maquinaria pesada se efectúa el movimiento de terreno y el reordenamiento del cauce.

El objetivo primario radica en acondicionar los sectores más expuestos para prevenir desbordes ante la llegada de las precipitaciones de lluvia.

Inspección de autoridades y plan de contingencia

En el marco del inicio de las labores, las autoridades departamentales recorrieron la zona para constatar los avances sobre el terreno. La comitiva oficial estuvo integrada por el intendente Mario Riveros; el secretario de Obras y Servicios, Cristian Riofrio; y el director de Ambiente y Producción, Alejandro Páez.

Durante la inspección, los funcionarios conversaron con los vecinos del lugar sobre el plan de contingencia provincial y municipal que se está ejecutando. Estas acciones preventivas se llevan a cabo teniendo en cuenta los pronósticos oficiales en el marco del fenómeno climático de El Niño.

Un sistema hídrico de régimen pluvial

Es importante recordar que Valle Fértil es el único de los 19 departamentos de la provincia cuyo sistema hídrico no depende del escurrimiento nival, sino del régimen pluvial. Los cauces de la zona se cargan directamente con las precipitaciones de lluvia y, según las proyecciones meteorológicas, a partir de noviembre y hasta marzo los fenómenos climáticos serán de gran intensidad.

En función de los antecedentes de años pasados, el incremento del caudal en los ríos provocó severos colapsos con cortes de rutas incluidos. Frente a esta situación, el plan del gobierno provincial busca acondicionar todos los cauces del Este sanjuanino para evitar el colapso vial y proteger a la comunidad.

Continuidad de los trabajos en el departamento

Una vez concluidas las labores de reencauce y acopio en la quebrada de Astica, las máquinas se trasladarán para realizar tareas similares en otros puntos del departamento.

El cronograma previsto contempla continuar con los trabajos en los cauces de los ríos Las Tumanas, San Agustín y Usno, así como en los demás ríos de Valle Fértil. De esta manera, se pretende completar el acondicionamiento integral de toda la red hídrica departamental antes del inicio de las crecidas estivales.