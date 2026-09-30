La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía comenzó trabajos de movimientos de suelo en la zona de La Usina, en Ullum, para construir defensas ante un eventual incremento de los caudales. La intervención se realiza en el marco de COPRE y forma parte del plan de mitigación previsto para la temporada de mayores caudales.

La obra contempla la construcción de un nuevo tramo y la reconstrucción de otro sector de defensas que ya existe en la zona. En conjunto, ambos trabajos alcanzarán los 1.500 metros de defensas.

Cómo será la obra

Según el proyecto, las defensas estarán conformadas por un terraplén con una base de 8 metros, un coronamiento de 3,5 metros y una altura promedio de 2 metros. Actualmente, las tareas se encuentran centradas en los movimientos de suelo necesarios para avanzar con la intervención.

El trabajo apunta a generar una defensa en un sector considerado dentro del esquema de mitigación ante posibles aumentos del caudal. La intervención no elimina el riesgo hídrico existente en la zona, pero busca disminuir el impacto ante una eventual crecida.

Protección del Canal Chilote

Uno de los objetivos principales de la obra es reducir el riesgo sobre el Canal Chilote, una infraestructura vinculada al sistema de riego de Ullum. El canal abastece de riego al 80% de la superficie agrícola del departamento.

Por este motivo, las tareas buscan proteger tanto la infraestructura hídrica como el área poblada ubicada sobre calle Pedro Giménez. La intervención se desarrolla de cara a un eventual incremento de los caudales durante la temporada prevista.

Una obra de mitigación

Los trabajos forman parte del plan de mitigación de COPRE y se enmarcan en las acciones preventivas que Hidráulica lleva adelante ante la posibilidad de mayores caudales. El objetivo de estas intervenciones es reducir los riesgos y disminuir las consecuencias que podría generar un aumento del agua en los sectores intervenidos.

En Ullum, la construcción y reconstrucción de las defensas permitirá completar un tramo de 1.500 metros en la zona de La Usina. La obra apunta así a proteger el Canal Chilote y la población de calle Pedro Giménez, sin eliminar el riesgo hídrico de la zona.