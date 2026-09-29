En el marco del programa COPRE, la Dirección de Hidráulica, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, avanza con tareas de encauzamiento del río Bermejo y refuerzo de defensas en la localidad homónima del departamento Caucete.

El plan preventivo busca mitigar el riesgo de ingreso de agua al casco urbano ante el eventual incremento de caudales previsto para la temporada estival por los efectos del fenómeno El Niño.

La localidad de Bermejo se encuentra emplazada en una zona baja y de escasa pendiente, sobre el curso del río. A lo largo de los años, el fuerte arrastre de sedimentos y materiales borró progresivamente el cauce natural de la cuenca, provocando que ante una creciente el agua no encuentre un trayecto definido de escurrimiento y amenace directamente a la población.

Las cuadrillas y maquinarias de Hidráulica desarrollan el operativo en dos frentes simultáneos. Primero, en aguas abajo del puente de la Ruta Nacional 141: Se ejecutan tareas directas de reencauzamiento del flujo. Segundo, en aguas arriba del puente: Se sostienen los trabajos de perfilado e ingeniería hasta empalmar con el cauce natural preexistente.

De forma paralela a las maniobras en el lecho del río, los equipos técnicos trabajan en el refuerzo y reconstrucción de las defensas existentes en los márgenes de la localidad. Dichas estructuras presentaban un deterioro severo debido al paso del tiempo y a la falta de mantenimiento acumulada en gestiones anteriores.

Estas intervenciones forman parte del esquema global de prevención que la provincia despliega en diversos departamentos vulnerables. Desde la Dirección de Hidráulica remarcaron que se trata de una obra de mitigación de daños: si bien las tareas no eliminan por completo el riesgo hídrico inherente a la geografía de la zona, reducen significativamente el grado de exposición y el impacto de las crecidas sobre la comunidad del departamento.