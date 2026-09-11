El Departamento de Hidráulica puso en marcha un plan de recuperación y modernización de la red de riego de San Juan con una inversión de alrededor de $1.178 millones en su primera etapa. Las obras incluyen la reparación de canales de hormigón y el recambio de compuertas en distintos departamentos.

Del total, cerca de $953 millones corresponden a la recuperación de 4.096,64 metros cuadrados de paños de canales deteriorados. Los trabajos alcanzan sectores de Zonda, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson, Pocito, Ullum, Albardón, San Martín, Caucete, 25 de Mayo, Sarmiento, 9 de Julio y Angaco, además de intervenciones en el Canal Céspedes.

Las tareas buscan recuperar la impermeabilidad de los canales, reducir pérdidas de agua por filtraciones y mejorar la capacidad de conducción. Para eso se reponen paños de hormigón armado en los sectores que fueron identificados como deteriorados.

A esa inversión se suman $225.053.425,40 destinados a la renovación de compuertas en canales de Pocito, Sarmiento, Zonda y 25 de Mayo. En esta etapa se retiraron 130 estructuras deterioradas, junto con sus accesorios, y se instalaron nuevos equipos para mejorar la regulación y distribución del agua.

El recambio apunta a solucionar problemas generados por el avanzado deterioro y la oxidación de las compuertas, que dificultaban su maniobra y afectaban la eficiencia del sistema de riego.

El plan tendrá una segunda etapa

La inversión no terminará con las obras actualmente en ejecución. Hidráulica prevé una segunda etapa que permitirá ampliar las intervenciones y sumar nuevas reparaciones de paños de hormigón y más compuertas en los sectores que, según los relevamientos técnicos, requieren atención prioritaria.

El programa toma relevancia de cara a la próxima temporada estival, cuando se espera un importante volumen de agua. La intención oficial es contar con una red en mejores condiciones para conducir y distribuir el recurso destinado a la producción y, al mismo tiempo, reducir las pérdidas.

Así, la primera etapa del plan concentra una inversión de casi $1.200 millones sobre una infraestructura clave para el sistema productivo provincial, mientras el organismo prepara nuevas intervenciones para continuar con la recuperación de la red de riego.