La eliminación de Egipto ante la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo de polémica luego de las publicaciones realizadas por Yara Hossam Hassan, hija del entrenador del conjunto africano, Hossam Hassan.

La joven utilizó sus redes sociales para expresar su malestar por el resultado y compartió distintos mensajes que apuntaron contra el arbitraje del partido y la FIFA.

La joven acompañó a su padre con el reclamo de racismo.

Uno de los primeros posteos fue un meme sobre el árbitro francés François Letexier, quien dirigió el encuentro entre Argentina y Egipto. La imagen, publicada originalmente por una cuenta de humor futbolero, mostraba al juez editado con la camiseta de la Selección Argentina.

Sobre la fotografía aparecía la frase en inglés “Argentina’s man of the match” (“La figura del partido de Argentina”), en referencia irónica a una supuesta influencia del árbitro en el resultado.

Lo que publicó Hassam tras la derrota de Egipto.

El mensaje atribuido al DT de Egipto

Horas después, Yara compartió en sus historias de Instagram una frase atribuida a su padre, Hossam Hassan, con críticas vinculadas al fútbol y a la situación internacional.

“En algunos países, hay niños que están muriendo mientras visten camisetas de Argentina, Barcelona, Messi y Real Madrid. Esos niños los aman a ustedes y aman el fútbol, pero están siendo asesinados mientras ustedes permanecen en silencio, como si no estuviera pasando nada”, decía el mensaje.

Yara Hossam Hassan y su padre Hossam Hassan.

Además, la publicación incluía un llamado a protestar contra la FIFA y el torneo. “Boicoteen a la FIFA. Chicos, hagan el símbolo de la X. Boicoteen este torneo corrupto”, fue otra de las frases difundidas por la hija del entrenador egipcio.

La polémica tras la eliminación de Egipto

Las publicaciones de Yara Hossam Hassan se viralizaron en redes sociales y se sumaron a las críticas realizadas desde Egipto luego de la derrota ante la Selección Argentina.

El equipo africano había cuestionado algunas decisiones arbitrales del encuentro, entre ellas un gol anulado y la jugada del tercer tanto argentino, que definió la clasificación a los cuartos de final.