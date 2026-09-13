La hipertensión arterial puede avanzar durante años sin dar señales claras y, sin embargo, dañar progresivamente el corazón, el cerebro, los riñones y los vasos sanguíneos. Por eso, controlar la presión aunque una persona se sienta bien es una herramienta clave para detectar a tiempo uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes.

En Salud & Bienestar, la doctora Liliana Cáceres, otorrinolaringóloga especialista en fitomedicina, explicó que la presión no debe abordarse solamente desde la medicación. La alimentación, el movimiento, el descanso y el manejo del estrés también forman parte del cuidado. La fitomedicina puede acompañar ese proceso como complemento.

“Es una enfermedad silenciosa, que al principio una persona puede estar años sin ningún síntoma”, señaló Cáceres. Una presión elevada puede pasar inadvertida, por lo que una medición aislada no alcanza para diagnosticarla.

Controlar antes de que aparezcan síntomas

Dolor de cabeza, alteraciones visuales, náuseas, mareos o decaimiento pueden aparecer cuando la presión está muy elevada, pero esperar esos síntomas no es prevención. Cáceres recomendó controles periódicos y, cuando sea necesario, complementarlos con registros domiciliarios o un monitoreo de 24 horas.

Dra. Liliana Cáceres, otorrinolaringóloga especialista en fitomedicina.

Para una medición confiable, aconsejó descansar unos minutos, sentarse con los pies apoyados, no cruzar las piernas, apoyar el brazo a la altura del corazón y evitar hablar.

La alimentación es otro punto clave. No alcanza con retirar el salero: el sodio también está presente en fiambres, caldos concentrados, salsas y panificados. Se propone reducirlo y usar especias como ajo, orégano o pimienta para dar sabor. También sumar frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

Moverse, dormir bien y aprender a manejar el estrés completa el abordaje.

“La actividad física es el mejor antihipertensivo”, sostuvo la especialista.

Al destacar que el ejercicio ayuda al sistema cardiovascular, al metabolismo y al control del peso. Dormir poco también puede aumentar el estrés del organismo y favorecer una elevación de la presión.

Plantas que acompañan, no reemplazan

Desde la fitomedicina, Cáceres mencionó hibiscus o flor de jamaica, ajo, remolacha, hoja de olivo y cacao amargo. También señaló melisa, pasiflora y valeriana para favorecer la relajación.

Pero dejó una advertencia fundamental: “Lo natural no siempre significa inocuo”. Algunas plantas pueden elevar la presión o interactuar con medicamentos. Por eso, no recomienda sumar varias opciones al mismo tiempo ni abandonar un antihipertensivo porque la presión se normalice.

“Eso no significa que ya no tengo que tomar el antihipertensivo. Significa que el tratamiento está bien, me está haciendo bien”, explicó.

La clave no está en buscar una solución mágica, sino en sumar cuidados. Controlar la presión, sostener hábitos saludables y consultar antes de incorporar plantas medicinales permite construir un tratamiento más seguro y completo. En hipertensión, cuidarse también significa conocer cómo está el cuerpo y actuar antes de que aparezcan las consecuencias.

Dato

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