Una impresionante marea de cientos de vendedores ambulantes y puestos de comida copó los alrededores de los bosques de Palermo para intentar ganarle a la crisis económica. La histórica convocatoria del papa León XIV se transformó en una oportunidad crucial de supervivencia para trabajadores informales que llegaron desde distintos puntos de la ciudad y del conurbano, con el único objetivo de "sacar un mango" y estirar los ingresos familiares en un contexto financiero sumamente crítico.

Mientras que los puestos oficiales vendían buzos con capucha bajo el lema "vayan y anuncien" a precios que alcanzaban los 70 mil pesos, en las veredas linderas los manteros y vendedores independientes remataban todo tipo de artículos a una fracción de ese valor para asegurar la rotación de la mercadería.

“Tenemos que aprovechar estas cosas porque estamos en la lona, y cuando hay mucha gente como ahora hay que meter mucha oferta... y después que Dios te ayude”, confesó Flavia, una de las vendedoras que ofrecía tres banderines con la cara del Pontífice por apenas 5 mil pesos.

El clásico sándwich de milanesa

El despliegue comercial evidenció una marcada brecha social en el consumo. En las zonas autorizadas de la plaza frente al Monumento a los Españoles, exclusivos food trucks ofrecían café de especialidad, crepes y sándwiches de carne gourmet; en paralelo, entre la multitud apretujada, los vendedores ambulantes caminaban ofreciendo los clásicos sándwiches de milanesa, salame y queso, gaseosas y garrapiñadas, adaptándose al deteriorado poder adquisitivo de los asistentes.

Para la mayoría de los cuentapropistas, las ganancias de la jornada litúrgica representan un alivio inmediato pero de muy corto alcance. Juan (vendedor de garrapiñadas) contó que “esperemos que nos sirva, por lo menos, para tirar unos días. Mucho más no se puede pedir, ni siquiera acá con tanta gente, porque la plata ya no dura nada”. Por su parte, Esteban (vendedor de bebidas), contó que lo recaudado le alcanzará, con suerte, hasta el miércoles. Para ese día ya planifica viajar a Luján para trabajar en la última misa del Papa en Argentina: “Tiramos unos días con esto y un par más con la del miércoles, después habrá que inventar algo de nuevo”.





