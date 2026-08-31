Vicuña Corporation comenzó a delinear públicamente la cultura organizacional que buscará construir mientras avanza en el desarrollo de uno de los mayores proyectos de cobre del mundo. A través de un mensaje difundido por la compañía, el CEO Ron Hochstein presentó el propósito corporativo y los valores que, según explicó, deberán guiar el crecimiento de la empresa en los próximos años. Durante su discurso, Hochstein afirmó que el desafío no se limita al desarrollo técnico del proyecto, sino también a la construcción de una organización capaz de generar oportunidades durante varias generaciones. El discurso se dio en las instalaciones que la empresa tiene en Albardón, la semana pasada.

“Tenemos el desafío por delante de desarrollar un proyecto de clase mundial y multigeneracional con el potencial de crear oportunidades durante 70 años o más”, expresó.

El ejecutivo sostuvo que la etapa actual representa un momento clave para definir la identidad de la compañía. “Este momento no es solo para avanzar en el proyecto, también es para definir cómo queremos trabajar, cómo queremos tomar decisiones, cómo queremos relacionarnos entre nosotros y con quienes nos rodean”, señaló.

"El éxito de Vicuña no se va a definir solamente por lo que logremos, sino también por la forma en que elijamos hacerlo."

Minería responsable y valor de largo plazo

Como parte de la presentación, Vicuña dio a conocer su propósito corporativo: “Liberar el valor multigeneracional de Vicuña para nuestros grupos de interés a través de una minería responsable”.

Según explicó Hochstein, el concepto de valor multigeneracional implica mirar más allá de los resultados inmediatos y comprender que las decisiones actuales tendrán impacto durante décadas.

“Hablar de valor multigeneracional significa mirar mucho más allá del presente. Significa entender que las decisiones que tomamos hoy pueden crear oportunidades y dejar un impacto duradero por décadas”, afirmó.

A la vez, remarcó que la minería responsable no se limita a alcanzar objetivos productivos, sino también a la forma en que esos objetivos son logrados.

Los cuatro valores de Vicuña

Durante el encuentro, la compañía también formalizó los cuatro valores que buscarán orientar la conducta de sus equipos: seguridad, integridad, respeto y empuje (drive).

Respecto de la seguridad, Hochstein aseguró que constituye la prioridad principal de la organización. “Ningún resultado es más importante que asegurarse de que todos regresen a casa sanos y salvos”, sostuvo.

Sobre la integridad, indicó que las acciones deben reflejar las palabras y que “hacer lo correcto siempre importa, incluso cuando es difícil o cuando nadie está mirando”.

En cuanto al respeto, destacó la importancia de escuchar, valorar las diferencias y construir relaciones duraderas tanto dentro de la empresa como con comunidades, autoridades y otros actores vinculados al proyecto.

Finalmente, definió el empuje como la capacidad de asumir desafíos con determinación, responsabilidad y voluntad de encontrar soluciones. “Un proyecto como Vicuña requiere personas dispuestas a aprender, adaptarse y hacer que las cosas sucedan”, expresó.

La cultura que busca construir la empresa

Hochstein también planteó que Vicuña atraviesa una etapa singular. “Tenemos una oportunidad que no muchas organizaciones tienen: moldear nuestra cultura desde el principio”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que aspira a construir una organización donde las personas puedan crecer profesionalmente, asumir responsabilidades y comprender cómo su trabajo contribuye a un objetivo más amplio.

El CEO concluyó señalando que, en el futuro, espera que el éxito de Vicuña no sea evaluado únicamente por los resultados productivos alcanzados, sino también por la forma en que esos resultados fueron construidos.

“Espero que podamos mirar hacia atrás y sentirnos orgullosos de cómo llegamos allí, de las personas que crecieron con Vicuña, de las relaciones que desarrollamos y de la cultura que construimos juntos”, concluyó.