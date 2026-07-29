La salida de los hijos del hogar suele marcar el inicio de una nueva etapa. Habitaciones vacías, espacios que dejaron de utilizarse y una rutina completamente distinta invitan a replantear la forma de habitar la casa. Lejos de verlo como una pérdida, la arquitecta Laura Rocamora propuso transformar ese "nido vacío" en un "nido con sentido", un hogar pensado para disfrutar plenamente de la vida después de los 60.

Durante su participación en el espacio Yo Construyo, del programa Yo te Invito, que conducen Ana Paula Zabala y Alejandro López por HUARPE TV, Rocamora explicó que las viviendas también deben adaptarse a los cambios que atraviesan las personas.

"Es necesario que la casa se vaya adaptando al tipo de vida que estamos teniendo y a las etapas que estamos viviendo", sostuvo la especialista, quien desde hace tiempo investiga cómo diseñar espacios destinados a personas mayores que buscan mayor confort, funcionalidad y bienestar.

La arquitecta señaló que, cuando los hijos se independizan, muchas habitaciones quedan prácticamente sin uso y suelen conservarse tal como estaban. Sin embargo, considera que esos ambientes pueden convertirse en espacios para desarrollar hobbies, trabajar desde casa, hacer actividad física o simplemente disfrutar del tiempo libre.

"Tenemos la oportunidad de hacer todo lo que siempre postergamos por los hijos", explicó. Entre las alternativas mencionó bibliotecas, talleres para artesanías, estudios, gimnasios o cuartos de huéspedes pensados para recibir a nietos y familiares, dejando atrás la idea de mantener intacta la habitación de cada hijo.

Además de reorganizar los ambientes, Rocamora destacó la importancia de realizar pequeñas adaptaciones que mejoren la calidad de vida con el paso de los años. La iluminación ocupa un lugar central en ese proceso.

"Con la edad necesitamos más luz porque el ojo ya no percibe igual. Por eso trabajamos con distintas capas de iluminación para generar espacios cómodos y seguros", explicó. También remarcó la necesidad de elegir muebles más funcionales, como sillas con apoyabrazos, camas de una altura adecuada y ambientes que faciliten los movimientos cotidianos.

Otro aspecto clave es eliminar barreras arquitectónicas antes de que aparezcan problemas de movilidad. Escalones, desniveles, bañeras o duchas poco accesibles pueden convertirse en un riesgo, por lo que recomendó planificar reformas de manera progresiva. "Si todos los días entrás a tu casa y te tropezás con un escalón, quizás ya es momento de eliminarlo. Son pequeños cambios que hacen una gran diferencia", ejemplificó.

Para Rocamora, pensar la vivienda en esta etapa no significa resignar comodidad, sino exactamente lo contrario: crear un hogar que acompañe una vida más tranquila, con tiempo para disfrutar, recibir a la familia y dedicarse a actividades personales.

"Los espacios tienen que acomodarse a esa nueva vida", resumió la arquitecta, quien adelantó que en las próximas ediciones del segmento continuará abordando las tendencias en arquitectura y diseño destinadas a personas mayores.