Jáchal. La Municipalidad de Jáchal conmemoró el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín con un acto central realizado en la Plaza San Martín de la localidad de San Isidro.

La jornada conmemorativa reunió a autoridades municipales, representantes de las fuerzas de seguridad, instituciones educativas y vecinos del departamento, quienes se congregaron para acompañar el sentido homenaje al Padre de la Patria y Libertador de América. Durante el desarrollo del acto se destacó su firme compromiso con la libertad, la independencia y la unidad de los pueblos latinoamericanos, remarcando que se trata de valores que mantienen vigente su legado a través de las generaciones.

Ofrenda floral, punto artístico y desfile cívico

Como parte de la secuencia del homenaje, se llevó a cabo la tradicional entrega de la ofrenda de laureles ante la figura del prócer, seguida por un punto artístico preparado para la ocasión.

Posteriormente, la jornada concluyó con el desarrollo del desfile cívico, el cual contó con la participación de las Banderas de Ceremonias de Gendarmería Nacional, la Policía de San Juan, la Municipalidad de Jáchal y los diversos establecimientos educativos del departamento. A 176 años de su paso a la inmortalidad, la comunidad jachallera volvió a honrar la memoria de San Martín, destacando su ejemplo de compromiso y convicción en la construcción de una Patria libre, soberana y unida.





