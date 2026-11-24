La investigación por el homicidio de Alan Gil Carrizo, ocurrido durante la madrugada del domingo después de los festejos por el campeonato de Boca, avanza con tres personas imputadas. Sin embargo, la situación de cada una es diferente. Isaías Díaz, señalado como quien efectuó el disparo mortal, será acusado por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. En tanto, la Fiscalía todavía analiza qué participación tuvieron su padre, Jorge Díaz, y su tío, Sebastián Díaz, en el episodio.

Según explicó el fiscal a cargo de la investigación, el conflicto comenzó en la plaza 25, donde se produjo una discusión entre varias personas. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el enfrentamiento habría tenido como origen una tarjeta SUBE que presuntamente había sido sustraída. La pelea continuó después en el barrio Bernardino Rivadavia, donde vivían los involucrados.

Los tres Díaz llegaron hasta el domicilio de un amigo de la víctima, lugar en el que se produjo un nuevo enfrentamiento. Primero hubo una pelea en la vereda y luego los involucrados ingresaron a un sector interno de la propiedad, donde finalmente ocurrió el homicidio.

En ese lugar, Isaías habría efectuado un disparo que ingresó por el lado izquierdo del cuello de Alan Gil Carrizo, en una trayectoria ascendente, y terminó alojado en la parte frontal de su cabeza.

La Fiscalía cuenta con testimonios de personas que presenciaron el episodio y que, según el investigador, resultan contundentes para reconstruir lo sucedido. Por el momento, no hay registros de cámaras de seguridad en el lugar.

Después del ataque, los tres sospechosos escaparon en un Fiat Palio. Se realizaron allanamientos para dar con ellos, pero no fueron encontrados. Finalmente, el lunes a las 9 de la mañana se presentaron voluntariamente ante la Justicia junto con su abogado defensor.

Hasta el momento, hay dos elementos importantes que continúan sin aparecer: el arma utilizada para cometer el homicidio y el automóvil en el que escaparon. Si bien los investigadores lograron extraer el proyectil del cuerpo de la víctima, todavía deben determinar su calibre mediante una pericia del laboratorio del Complejo Científico Forense.

La Fiscalía solicitará la audiencia de formalización durante este martes. La estimación del investigador es que se concrete entre el miércoles y el jueves, instancia en la que se conocerán formalmente los cargos y la situación procesal de los tres imputados.