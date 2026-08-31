San Juan esconde entre sus montañas paisajes que parecen sacados de otro planeta. Uno de ellos son los Hongos Blancos de Tocota, enormes formaciones rocosas que sorprenden por sus particulares formas y que pueden alcanzar hasta 10 metros de altura.

Este atractivo natural se encuentra en la zona de Los Morteritos, en el límite entre los departamentos Iglesia y Calingasta, rodeado por la Cordillera de Olivares y la precordillera sanjuanina. Allí, en medio de un escenario árido y prácticamente despoblado, aparecen alrededor de una docena de estructuras que se asemejan a hongos gigantes.

Las formaciones están ubicadas a una altura de entre 2.800 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Su característico aspecto es resultado de procesos geológicos y de la erosión provocada durante años por el viento y el agua sobre materiales rocosos con diferentes niveles de resistencia.

Cada estructura presenta formas particulares, con cavidades, agujeros y diferentes texturas. A esto se suma su llamativo tono blanquecino, que contrasta con los colores de las montañas y el suelo del lugar.

Una aventura para llegar a los Hongos de Tocota

Conocer este rincón sanjuanino también implica una aventura. El acceso se realiza a través de caminos de ripio y existen diferentes huellas en la montaña, sin una señalización clara que permita identificar fácilmente el recorrido.

Por estas características, se recomienda realizar la visita mediante excursiones o acompañado por personas que conozcan la zona, especialmente por tratarse de un ambiente de montaña ubicado a gran altura.

Lejos de los destinos turísticos más tradicionales de San Juan, los Hongos Blancos de Tocota ofrecen una postal diferente: gigantescas esculturas naturales moldeadas durante años en pleno desierto de altura.