El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, descartó la posibilidad de ser candidato a presidente en las elecciones de 2027 y buscó ponerle fin a las versiones que lo vinculaban con un eventual desembarco en la política.

Durante una entrevista con Luis Novaresio en A24, el titular de la petrolera fue consultado directamente sobre la posibilidad de competir por la Presidencia. Su respuesta fue contundente: “Yo no pienso en nada, no nací para la política, yo nací para hacer esto”.

De esta manera, Marín dejó en claro que, al menos por ahora, no tiene previsto transformar su exposición pública al frente de YPF en una candidatura electoral.

El ejecutivo asumió como presidente y CEO de la compañía en diciembre de 2023 y desde entonces ganó protagonismo por su rol en la principal empresa energética del país. Su nombre había comenzado a aparecer entre las posibles figuras que podrían competir en el escenario electoral de 2027.

Su rol al frente de YPF

Más allá de las especulaciones políticas, buena parte de la entrevista estuvo vinculada con la situación energética internacional y el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el precio del petróleo.

Marín explicó que la suba internacional del crudo tiene un efecto positivo sobre las cuentas del Estado y las empresas del sector, pero representa un impacto negativo para los consumidores debido al aumento del precio de los combustibles.

“A la gente de a pie, no, porque la nafta le sale más cara”, sostuvo el titular de YPF.

En ese contexto, explicó que la petrolera decidió no trasladar completamente al surtidor el incremento internacional del petróleo para evitar un impacto mayor sobre los consumidores.

“No romper el mercado. ¿Para qué lo íbamos a hacer? Entonces decimos: mantenemos un buffer, entonces yo te mantengo el precio”, explicó Marín sobre la estrategia adoptada por la compañía.

Así, mientras el escenario político comienza a mirar hacia las elecciones de 2027, el CEO de YPF decidió tomar distancia de cualquier proyecto electoral propio y aseguró que su prioridad continúa siendo su gestión al frente de la petrolera.