San Juan volverá a posicionarse como uno de los principales escenarios de debate y capacitación judicial del país con la realización de dos importantes encuentros nacionales que contarán con la presencia de destacadas autoridades de la Justicia argentina y de países vecinos.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, quien confirmó que la provincia será sede del próximo Congreso Nacional de Relatores y del Segundo Encuentro Nacional de Oralidad, actividades que reunirán a referentes de los máximos tribunales del país.

Entre las presencias más destacadas figura la del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, quien comprometió su participación en el Congreso Nacional de Relatores previsto para mediados de octubre.

La visita de Rosatti marcará un nuevo desembarco de integrantes del máximo tribunal del país en territorio sanjuanino, consolidando el vínculo institucional que la Corte de Justicia local viene fortaleciendo con los distintos poderes judiciales de Argentina.

Pero la agenda no terminará allí. Lima también confirmó la realización del Segundo Encuentro Nacional de Oralidad, una actividad que tendrá como eje el intercambio de experiencias vinculadas a los procesos civiles orales, una materia en la que San Juan es considerada una de las provincias pioneras.

Para ese evento está prevista la participación de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Chile y de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia del Perú, además de presidentes de cortes provinciales de Córdoba, Tucumán, Neuquén y Catamarca.

Según explicó el titular de la Corte sanjuanina, estos encuentros forman parte de una política de integración institucional que busca fortalecer los vínculos entre los distintos poderes judiciales y promover el intercambio de experiencias exitosas.

En ese sentido, destacó que San Juan mantiene una activa participación en la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, ámbito desde el cual se han generado acuerdos de cooperación con otras jurisdicciones.

Lima recordó que gracias a esos vínculos la provincia pudo incorporar sistemas informáticos de gestión judicial desarrollados por otros poderes judiciales del país, permitiendo avanzar en la digitalización de expedientes y en la modernización de los distintos fueros.

Con la llegada de autoridades nacionales e internacionales, San Juan volverá a convertirse en un punto de encuentro para el debate sobre los desafíos actuales de la administración de justicia, la innovación tecnológica y la implementación de modelos de oralidad que buscan agilizar los procesos y acercar el servicio judicial a la ciudadanía.