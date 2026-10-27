La Fundación Mujeres en la Minería llevará a cabo este martes 27 de octubre la segunda edición de Horizonte Joven, una jornada educativa que busca acercar a los jóvenes sanjuaninos las oportunidades, exigencias y realidades del sector minero. El evento se realizará de 8 a 14 horas en el Cine Teatro Municipal, ubicado a metros de la Plaza 25 de Mayo, en pleno centro de la Ciudad de San Juan, y cuenta con el aval del Ministerio de Educación de la provincia.

La propuesta, que este año lleva el lema "Minería, Ambiente y Salud. Un futuro por construir", nace como respuesta a una necesidad concreta: preparar a la comunidad para los empleos que ya está generando la minería en San Juan. "Necesitamos alcanzar la misma velocidad del conocimiento que la velocidad en que se está emplazando la minería", explicó Edith Flores, referente de la fundación, en diálogo con Radio Mitre San Juan. "Eso es muy importante y preparar a esta comunidad que son los que van a ser receptores del empleo y de todo lo que se viene", agregó.

Una demanda que sorprendió

La expectativa que generó la jornada superó todas las previsiones de los organizadores. "En menos de 10 horas ya teníamos 267 inscriptos, o sea, fue impresionante", destacó Edith. Ante semejante respuesta, la fundación decidió cerrar las inscripciones, aunque aclararon que quienes no pudieron anotarse podrán consultar si se liberan espacios.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de los últimos años del nivel secundario, a quienes se están recibiendo en oficios, a personas de capacitación laboral y a quienes buscan orientación sobre cómo ingresar a la industria. "Queremos alinear esa expectativa y también hacerles llegar que tienen diferentes entidades para poderse formar y que tengan el aval específico para poder ingresar", señaló la organizadora.

El programa incluye dos grandes bloques temáticos. El panel de minería contará con la participación del geólogo Mario Hernández (gerente de Sustentabilidad de Los Azules), el geólogo Ricardo Martínez, el ingeniero Augusto Durante y Sonia Delgado, con amplia trayectoria en el sector público y privado. Los ejes serán sustentabilidad, comunidad, territorio y empleabilidad.

El segundo bloque estará dedicado a la salud, con la participación de Agustina Conca (licenciada en kinesiología y docente de la Universidad Católica de Cuyo) y Victoria Guarnida (Clínica Castaño). "No solamente son requisitos para participar directamente con la minería, sino también protocolos internacionales que tenemos que estar preparados para cumplir", explicó Edith. Además, la contadora Adriana Vargas y Fátima Leotta abordarán el desarrollo y el liderazgo, mientras que el geólogo Roberto Moyano cerrará con una exposición sobre el equilibrio entre ambiente, comunidades, Estado y empresas.

Contra las falsas promesas

Uno de los puntos centrales de la jornada es orientar a los jóvenes sobre cómo formarse y evitar caer en estafas. "Formar a la gente específicamente en lo que se está necesitando es muy importante y es una responsabilidad que tenemos que hacer entre todos", sostuvo Edith. En esa línea, la fundación acompaña a instituciones que cuentan con el aval y la seriedad necesarios para la formación.

"El futuro no se construye solo, lo tenemos que construir los sanjuaninos, tenemos que ser protagonistas de ese futuro", afirmó la referente de la fundación. "Hay un abanico importante a cubrir y los jóvenes son los que van a tener la posibilidad de absorber todas estas oportunidades", subrayó.

La jornada también se enmarca en la previa del Día del Obrero Minero, que se conmemora el 28 de octubre. "Para nosotros es muy importante hacer Horizonte Joven también conmemorando esa fecha", concluyó Edith. Las personas interesadas en conocer más sobre el evento pueden seguir las redes sociales de la Fundación Mujeres en la Minería.