El recurso de reconsideración presentado por Rodeo Travel contra la adjudicación del Hotel Provincial no frena el avance del proceso. Así lo confirmó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, quien aseguró que el Gobierno continuará con la adjudicación a Austral Cuyo y mantiene el objetivo de que el hotel esté operativo para la Fiesta Nacional del Sol.

“Han presentado un recurso de reconsideración que está evaluado y está empezando a responderse por parte del área de legales del ministerio y, una vez que esté la respuesta, se la vamos a presentar”, explicó Romero.

El funcionario también defendió el procedimiento llevado adelante por la Provincia y aseguró: “Nosotros estamos convencidos de que la adjudicación ha sido realizada como corresponde y dentro del marco de la ley”.

La definición toma relevancia luego de que Rodeo Travel Hoteles y Resort S.A.S., la empresa que participó de la licitación y quedó en segundo lugar, presentara el 1 de octubre un recurso de reconsideración contra el Decreto Nº 001291-MTCyD-2026, que adjudicó la explotación y administración del hotel a Austral Cuyo SRL por 20 años.

La empresa cuestionó distintos aspectos de la evaluación y pidió revisar la adjudicación, además de solicitar que se suspendiera su ejecución mientras se analizaban sus planteos. Sin embargo, Romero aclaró que ese recurso no impide que la Provincia continúe con el proceso.

“La presentación del recurso no interrumpe la ejecución de la adjudicación. Así que eso lo estipula la ley, así que vamos a seguir con el procedimiento”, sostuvo el ministro.

La disputa surgió luego de la evaluación de las dos ofertas. Austral Cuyo obtuvo 95 puntos, mientras que Rodeo Travel alcanzó 69. Aunque la empresa que recurrió la adjudicación ofreció un canon mensual superior, de $18 millones frente a los $15,1 millones ofertados por Austral Cuyo, la adjudicataria se impuso en la evaluación general.

El planteo de Rodeo Travel apunta precisamente a algunos de los criterios utilizados para establecer esa diferencia de puntaje y cuestiona documentación vinculada con antecedentes, capacidad económico-financiera y otros componentes de la propuesta.

La fecha de apertura sigue en pie

A pesar del recurso administrativo, Romero aseguró que el Gobierno mantiene el objetivo de que el Hotel Provincial vuelva a funcionar para la Fiesta Nacional del Sol, que se realizará entre el 20 y el 22 de noviembre.

“Entonces, la intención de que esté para la Fiesta del Sol disponible sigue en pie”, afirmó.

El ministro agregó: “De nuestra parte, la idea es esa y creería que la empresa adjudicataria también, claramente, por el evento que significa la Fiesta del Sol. Así que vamos a hacer todo lo posible para que eso se dé”.

Romero también explicó que la puesta en funcionamiento no dependerá de que estén terminadas todas las remodelaciones. La empresa adjudicataria deberá avanzar con el flujo de inversión previsto mientras el hotel permanece operativo.

“Ese flujo de inversión no es con el hotel cerrado. Es parte del hotel en funcionamiento y se van haciendo las remodelaciones”, señaló.

En ese proceso, Austral Cuyo deberá definir la incorporación de mobiliario y personal, además de establecer qué habitaciones y sectores del establecimiento serán utilizados inicialmente y cuáles quedarán afectados a las obras.

La definición del Gobierno, por ahora, es avanzar con el procedimiento administrativo y sostener la adjudicación mientras se analiza el recurso presentado por Rodeo Travel. “O sea, en pocos días se pone en funcionamiento una vez que tome posesión”, concluyó Romero.