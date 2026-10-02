El Hotel Provincial de San Juan ya tiene una empresa adjudicataria para volver a ponerse en funcionamiento. Se trata de Austral Cuyo SRL, que quedó seleccionada para hacerse cargo de la explotación y administración del histórico establecimiento durante los próximos 20 años.

La adjudicación fue formalizada este miércoles mediante la firma y notificación del decreto correspondiente. Sin embargo, el proceso todavía no está cerrado, ya que la empresa que participó de la licitación y no resultó adjudicada tiene un plazo de tres días para presentar una eventual impugnación.

Si no se presentan objeciones, el Gobierno provincial estima que el trámite podría quedar finalizado alrededor del 15 de octubre, fecha a partir de la cual la nueva concesionaria estaría en condiciones de tomar posesión del inmueble.

El objetivo de la Provincia es que el hotel vuelva a estar operativo antes de la Fiesta Nacional del Sol, prevista entre el 20 y el 22 de noviembre. De esta manera, el establecimiento podría recuperar su actividad en uno de los momentos de mayor movimiento turístico y hotelero del calendario sanjuanino.

Una concesión por 20 años

La concesión contempla la explotación y administración del Hotel Provincial por un período de 20 años. El presupuesto oficial establecido para la licitación había sido fijado en $3.360 millones, aunque todavía no trascendió públicamente el monto de la oferta presentada por Austral Cuyo SRL que finalmente fue seleccionada.

La empresa fue una de las dos firmas que participaron de la segunda convocatoria. Austral Cuyo SRL fue constituida durante el año pasado y, de acuerdo con los registros mencionados en el proceso, tendría vinculación con Hoteles & Paradores Austral, compañía con trayectoria en el sector y establecimientos en Viedma y Bahía Blanca.

La adjudicación se produjo luego de que una primera convocatoria quedara desierta. El 29 de abril se habían presentado Austral Cuyo SRL y Rodeo Travel Hoteles y Resort S.A.S., pero ninguna de las propuestas cumplió con los requisitos establecidos en el pliego. Los incumplimientos fueron de carácter formal y llevaron al Ejecutivo a relanzar el proceso.

La segunda apertura de sobres se realizó a mediados de julio. En esa oportunidad, las propuestas fueron admitidas y comenzó una etapa de evaluación que se extendió durante poco más de dos meses, hasta la reciente adjudicación.

Más de un año sin actividad

El Gran Hotel Provincial permanece cerrado desde mayo de 2025, cuando finalizó la concesión que durante dos décadas estuvo a cargo del Grupo América.

La empresa había comenzado a administrar el establecimiento en 2005, inicialmente por 15 años, con la posibilidad de extender el vínculo durante otros cinco años bajo determinadas condiciones. Esa prórroga finalmente se concretó, pero al terminar el período el Grupo América decidió no continuar al frente del hotel ni participar de la nueva licitación.

El establecimiento cuenta con 101 habitaciones, entre categorías estándar, ejecutivas y suites. Hasta los primeros meses de 2025 tenía alrededor de 40 trabajadores.

Ahora, con la adjudicación a Austral Cuyo SRL, la Provincia busca avanzar con el traspaso y las tareas necesarias para que el histórico hotel pueda volver a recibir huéspedes antes de noviembre. El próximo paso será conocer si la empresa que quedó fuera de la adjudicación presenta o no una impugnación dentro del plazo previsto.