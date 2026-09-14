La Justicia federal define este lunes la situación de los principales acusados en la causa Sueños Compartidos, un expediente que investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales administradas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El Tribunal Oral Federal N°5, integrado por Adriana Palliotti, Horacio Obligado y Adrián Grünberg, dará a conocer el veredicto en los tribunales de Comodoro Py. Antes de la lectura, los imputados que todavía no lo hicieron tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras.

Entre los principales acusados se encuentran el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.

Qué se investiga

El proceso busca determinar si hubo una maniobra para desviar fondos que habían sido asignados a la construcción de viviendas sociales dentro del programa Sueños Compartidos.

Según la acusación, unos $206 millones habrían sido destinados a fines diferentes de las obras previstas. La Fiscalía y la Unidad de Información Financiera sostuvieron que los acusados tuvieron distintos grados de participación en una presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El juicio oral comenzó en marzo de este año, después de una investigación que se extendió durante unos 15 años. En aquella instancia, las defensas cuestionaron la duración del proceso y reclamaron la absolución de sus representados.

La Fiscalía pidió seis años de prisión

En la etapa final del juicio, el fiscal Diego Velasco y la UIF solicitaron seis años de prisión para De Vido, López, Sergio y Pablo Schoklender y para el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.

Para otros acusados, las penas solicitadas fueron menores.

Las defensas, en cambio, reclamaron la absolución de los nueve imputados y plantearon que la causa podría estar prescripta. Ese planteo se convirtió en uno de los puntos centrales antes del veredicto.

La prescripción, otro punto clave

Además de determinar si hubo responsabilidad penal, el tribunal deberá resolver el planteo relacionado con el paso del tiempo.

Las defensas sostienen que el plazo para perseguir penalmente el delito ya se cumplió. La Fiscalía rechazó esa postura y calculó que el plazo vencería este martes 15 de septiembre, un día después del veredicto previsto.

Por eso, la decisión de los jueces podría definir no solo la responsabilidad de los acusados sino también el futuro judicial de una causa que lleva más de una década en los tribunales.