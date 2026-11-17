El municipio de Jáchal y los vecinos de Huaco acordaron conformar una mesa de trabajo para avanzar en obras de mitigación y prevención, luego de las intensas precipitaciones registradas durante el último fin de semana. El encuentro fue encabezado por el intendente Matías Espejo, quien escuchó los planteos de los habitantes de la localidad y explicó las acciones realizadas para atender la situación.

Durante la reunión, el jefe comunal brindó detalles de los operativos de monitoreo, asistencia y respuesta desplegados desde el sábado a través del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM). Además, comunicó los resultados de las gestiones realizadas ante autoridades del Gobierno de San Juan y el compromiso de acompañamiento provincial para continuar con los trabajos en la zona.

Los trabajos tras las intensas lluvias

En el encuentro también se explicó el trabajo articulado que se desarrolla junto a Hidráulica, Vialidad Provincial, Policía de San Juan, Gendarmería Nacional y los equipos técnicos municipales. Las tareas apuntan a atender la situación y fortalecer los sectores que presentan mayor vulnerabilidad.

Uno de los principales reclamos de los vecinos estuvo relacionado con la necesidad de ejecutar obras permanentes de defensa hídrica que brinden mayor seguridad a las familias. En ese sentido, se acordó sostener una mesa de trabajo conjunta entre la comunidad, el municipio y los organismos técnicos competentes.

Cuándo será la próxima reunión

Como parte de los acuerdos alcanzados, se definió realizar un nuevo encuentro comunitario el próximo 20 de noviembre. En esa reunión se presentarán los avances de las gestiones, las acciones previstas y las medidas de prevención que se impulsan para reducir los riesgos.

También se informará sobre los sistemas de alerta temprana y la planificación desarrollada en el marco de la gestión integral del riesgo. Estas acciones contemplan posibles contingencias climáticas asociadas al fenómeno El Niño.

El compromiso de avanzar con obras de mitigación

El encuentro permitió poner en común las preocupaciones de los vecinos y las respuestas que se vienen coordinando entre los distintos organismos. Desde el municipio se planteó la importancia de mantener el trabajo conjunto para avanzar en soluciones que permitan proteger a la comunidad ante futuros eventos climáticos.

La mesa de trabajo buscará dar continuidad a las gestiones y establecer acciones para fortalecer las defensas hídricas de Huaco. La próxima reunión será una instancia para informar sobre los avances y las medidas previstas.