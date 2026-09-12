El proyecto de oro y plata Hualilán, ubicado en el departamento Ullum, proyecta ingresos US$6.384 millones durante sus 14,25 años de vida útil, según el informe financiero semestral de Challenger Gold correspondiente al período finalizado el 30 de junio de 2026.

El documento, presentado a la Bolsa de Valores de Australia, detalla que el proyecto generaría un EBITDA —un indicador que mide la rentabilidad operativa antes de descontar intereses, impuestos y amortizaciones— de US$3.142 millones, y regalías provinciales por US$287 millones en el escenario base del Estudio de Prefactibilidad (PFS, el estudio técnico y económico que evalúa la viabilidad de un proyecto minero antes de la factibilidad definitiva). Si se considera el escenario de precios spot utilizado en el estudio, las regalías para San Juan ascenderían a aproximadamente US$375 millones.

La producción que respalda la proyección

La estimación se basa en una producción total de 1,84 millones de onzas equivalentes de oro durante la vida útil de la mina, compuesta por 1.673 millones de onzas de oro, 6.394 millones de onzas de plata y 74.000 toneladas de zinc. La onza equivalente de oro es una medida que unifica distintos metales valiosos en una sola unidad de referencia para simplificar la comparación.

El plan contempla una producción inicial de aproximadamente 105.000 onzas equivalentes anuales durante los primeros dos años mediante lixiviación en pilas, seguida por la puesta en marcha de la planta de flotación principal, que elevaría la producción promedio a unas 135.000 onzas por año durante el resto de la vida útil.

Las reservas que avalan el proyecto

El informe precisa que Hualilán cuenta con reservas probables de 62,86 millones de toneladas, con leyes promedio de 0,75 gramos por tonelada de oro, 3,82 gramos por tonelada de plata y 0,27% de zinc. No se declararon reservas probadas.

Vale aclarar la diferencia entre reservas y recursos. Las reservas son la porción del yacimiento que ya fue evaluada económicamente y puede ser explotada con rentabilidad. Los recursos, en cambio, son una estimación geológica de la cantidad de mineral presente, pero sin certeza económica plena. Las reservas probables son aquellas con un nivel de certeza razonable, pero menor al de las reservas probadas.

La estimación fue realizada por Grant Carlson, de Fuse Advisors Inc., bajo los estándares del Código JORC, un conjunto de normas internacionales para reportar recursos y reservas mineras. Los precios utilizados para determinar las reservas fueron US$3.500 por onza de oro, US$58 por onza de plata y US$1,35 por libra de zinc.

Inversión y empleo

El PFS estima un capital total antes de producción de aproximadamente US$266,9 millones, incluida una contingencia de US$35,4 millones. Excluyendo la contingencia, el capital requerido es de US$231,5 millones.

El proyecto prevé generar aproximadamente 900 empleos directos y aportar a las arcas nacionales US$542 millones en impuestos corporativos argentinos y derechos de exportación. La Compañía también informó que al 30 de junio de 2026 ya se habían procesado 39.342 toneladas de mineral y se habían producido 1.543 onzas de oro y 6.670 onzas de plata, en el marco de la fase de producción precomercial.

Mejoras pendientes

El informe también menciona oportunidades de optimización identificadas para el proyecto. Entre ellas, un Memorándum de Entendimiento con YPF Luz para financiar infraestructura eléctrica por terceros, lo que podría reducir el Capex —la inversión de capital inicial— en aproximadamente US$48 millones.

Además, nuevos ensayos de lixiviación en pilas de gran diámetro arrojaron una recuperación del 82% en material de baja ley, frente al 69,7% considerado en el PFS. Esto significa que la empresa podría obtener más oro del previsto en el estudio original, lo que abre la puerta a mejorar la economía del proyecto en la actualización del estudio de factibilidad prevista para 2027.