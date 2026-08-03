La empresa Challenger Gold anunció el inicio de una nueva campaña de exploración en el proyecto Hualilán, en Ullum, con un programa de 35.000 metros de perforación diamantina que marcará el regreso de las actividades de sondeo a gran escala después de más de tres años.

El anuncio llega poco más de un mes después de que la compañía confirmara la pausa temporal del transporte de mineral hacia la planta de Casposo, en Calingasta, una decisión que generó preocupación entre proveedores y empresas vinculadas a la operación. En aquel momento, la firma explicó que la medida respondía a una secuencia operativa y a un análisis técnico previsto para continuar el desarrollo de la mina, al tiempo que aseguró que Hualilán mantenía activas sus tareas de desarrollo minero, exploración, movimientos de suelo y conformación de stock mineral.

Según el comunicado oficial difundido este lunes 3 de agosto, la nueva campaña contempla la utilización de cuatro perforadoras. Los dos primeros equipos ya comenzaron a operar en terreno y las tareas se pusieron en marcha de manera inmediata tras su llegada al proyecto.

Potencial de crecimiento

La compañía informó que Hualilán cuenta actualmente con una estimación de recursos minerales de 2,8 millones de onzas equivalentes de oro (AuEq), distribuidas en 60,6 millones de toneladas con una ley promedio de 1,4 gramos por tonelada de oro equivalente.

Además, destacó que los resultados obtenidos durante la última campaña de perforación realizada en 2023 confirmaron que la mineralización permanece abierta, tanto en profundidad como a lo largo de su extensión, lo que refuerza el potencial de crecimiento del yacimiento.

En paralelo, Challenger Gold inició una revisión integral de los datos geofísicos disponibles y una reinterpretación geológica de toda la propiedad. El objetivo es identificar nuevos blancos exploratorios a escala distrital con características similares al depósito principal.

Los objetivos del programa

La mayor parte de los 35.000 metros estará destinada a evaluar la continuidad de la mineralización conocida y ampliar recursos.

También se ejecutarán perforaciones orientadas a convertir recursos minerales dentro del diseño actual del futuro rajo abierto y se desarrollarán aproximadamente 5.000 metros de estudios geotécnicos para respaldar el avance del proyecto de lixiviación en pilas.

Actualmente trabajan seis geólogos en el proyecto.

Empleo e inversión

La compañía informó que los servicios vinculados a la campaña cuentan con participación de las empresas sanjuaninas Eco Minera S.A. y Perforaciones Iglesianas S.R.L.

Las tareas demandarán la contratación directa de 78 personas a través de las firmas proveedoras, con una dotación de 39 trabajadores por quincena.

Challenger Gold también señaló que se encuentra en una posición financiera sólida para ejecutar el programa luego de completar recientemente una recaudación de capital de 85 millones de dólares.

Desde la empresa indicaron que el objetivo de esta nueva etapa es mejorar el conocimiento sobre la escala, geometría y continuidad del sistema mineralizado para maximizar el valor de largo plazo del proyecto Hualilán.