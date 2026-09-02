El ecosistema de medios digitales en la provincia atraviesa una profunda transformación, y las métricas oficiales de agosto lo ratifican. Según el relevamiento elaborado por el investigador Andrés Poblete Ferreira (Radar del streaming San Juan), Huarpe TV se consolidó como el canal líder indiscutido en reproducciones totales del mes dentro del ecosistema audiovisual sanjuanino, capitalizando con fuerza el impacto del formato corto.

Liderazgo en vistas

Durante agosto de 2026, Huarpe TV acumuló 264.908 visualizaciones sobre un total provincial de 578.819 views, abarcando el 45,8% del peso del total provincial.

La economía del formato corto es la clave. En el informe se detalla que el éxito del canal se apoya fuertemente en una estrategia de contenidos vertiginosos: el 90,8% de sus reproducciones provinieron de YouTube Shorts (videos breves de gran viralización, como coberturas locales destacadas sobre la realidad provincial).

Dos estrategias opuestas

El estudio marca un contraste interesante en el mercado local. Mientras Huarpe TV concentra su masividad en los cortos, otros actores tradicionales como Estación Claridad optan por el formato largo y transmisiones en vivo (alcanzando 55.359 views con 0% de shorts), demostrando que conviven modelos de llegada completamente distintos.

El informe matiza las métricas al analizar los picos de espectadores en directo. Mientras Huarpe TV domina con holgura el ranking general de reproducciones acumuladas, en el terreno de las transmisiones en vivo sostenidas aparecen otros canales nativos y tradicionales —como El Bastón TV o Radio Santa Lucía— que encabezan los picos de audiencia conectada en tiempo real.

Con 14 canales relevados en la provincia (entre nativos y tradicionales), el fenómeno de Huarpe TV refleja cómo la optimización algorítmica y la apuesta por los contenidos instantáneos redefinen el consumo informativo de los sanjuaninos en plataformas digitales.

Consolidación

Respecto al mes anterior, la tendencia es clara para Huarpe TV, dado que ratifica su liderazgo en dos meses consecutivos. Al contrastar los datos del último informe con las mediciones previas difundidas por DIARIO HUARPE —que ya posicionaban a Huarpe TV como el canal de streaming con mayor audiencia en la provincia— se advierte una clara consolidación de su liderazgo en el ecosistema digital sanjuanino.

Mientras que en los meses precedentes el canal ya dominaba el interés de las audiencias mediante una estrategia sostenida de contenidos multiplataforma, el relevamiento de agosto confirma un fenómeno de estabilidad en la cima: la señal no solo retiene el primer puesto en reproducciones totales, sino que profundiza su ventaja a través del rendimiento masivo de los formatos cortos (shorts), que continúan marcando el pulso de las preferencias informativas en la provincia frente a propuestas tradicionales o nativas de menor volumen de visualizaciones mensuales.

Fuente: Andrés Pablo Ferreira / Radar del streaming.