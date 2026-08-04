Más de 1.500 vecinos de Rivadavia se inscribieron en una nueva edición de Rivadavia Capacita, un programa impulsado por la Municipalidad que busca acercar herramientas de formación para mejorar las posibilidades de inserción laboral, aprender nuevos oficios y fortalecer emprendimientos.

La convocatoria despertó el interés de cerca de 2.000 personas de todo el departamento, lo que volvió a poner en evidencia la demanda de los vecinos por acceder a propuestas de capacitación que les permitan sumar conocimientos y mejorar sus perspectivas laborales.

Desde el Municipio destacaron que el programa se consolidó con el paso de los años como una política pública destinada a brindar formación accesible y vinculada con las necesidades del mercado de trabajo.

Entre las propuestas que reunieron mayor cantidad de inscriptos se encuentran Auxiliar Administrativo Educativo, Higiene y Seguridad, Mucama para Hotelería y Campamentos Mineros, Instalador Eléctrico Domiciliario, Metalmecánica con orientación en Soldador, Sublimado, Moldería y Corte Industrial y Masoterapia.

La variedad de cursos busca abarcar diferentes perfiles y ofrecer alternativas tanto para quienes quieren incorporar un oficio como para aquellos que buscan especializarse o sumar herramientas para iniciar y fortalecer un emprendimiento.

Formación para generar oportunidades laborales

Desde la gestión del intendente Sergio Miodowsky señalaron que la educación y la capacitación constituyen herramientas centrales para ampliar las oportunidades de los vecinos.

En ese sentido, Rivadavia Capacita apunta a vincular la formación con el empleo, acercando conocimientos que puedan ser utilizados tanto para acceder a nuevos puestos de trabajo como para desarrollar proyectos propios.

La importante cantidad de inscriptos refleja el interés de los vecinos por continuar formándose. De acuerdo con el Municipio, el objetivo es sostener estos espacios y ampliar las alternativas para que más personas puedan acceder a capacitaciones de calidad.

Con cada edición, el programa busca fortalecer la formación en oficios, acompañar a quienes pretenden mejorar su situación laboral y contribuir al desarrollo económico local.

La convocatoria de esta edición, con más de 1.500 personas inscriptas, vuelve a mostrar que la capacitación aparece como una de las principales herramientas elegidas por los vecinos para incorporar conocimientos, mejorar sus posibilidades laborales y transformar proyectos personales en nuevas oportunidades.