Iba alcoholizado y mató a una mujer en Rawson: comenzó la investigación

La Justicia sanjuanina abrió formalmente este lunes la investigación contra el conductor de la camioneta que el pasado 8 de agosto perdió el control del vehículo, embistió a dos personas que se encontraban en una parada de colectivo y provocó la muerte de una mujer.

El hecho ocurrió durante la tarde en la intersección de las calles José María Paz y Rivadavia. De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, el conductor, un hombre de apellido Massa, circulaba en dirección al Este cuando, al llegar a la esquina, perdió el control de la camioneta, derrapó y terminó impactando contra las personas que esperaban el colectivo.

Como consecuencia del violento impacto, una mujer de apellido Caprizo sufrió heridas de gravedad y murió. Además, otro hombre que se encontraba en el lugar resultó lesionado.

Ahora, semanas después del siniestro, la Justicia dio inicio formalmente a la investigación para determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad que le podría corresponder al conductor.

Uno de los principales elementos que deberá ser analizado es el nivel de alcohol que presentaba Massa al momento del accidente. Según se informó en la audiencia, el alcotest realizado inicialmente arrojó 1,37 gramos de alcohol por litro de sangre.

Posteriormente se efectuó un dosaje sanguíneo, cuyo resultado fue de 1,36 gramos de alcohol por litro de sangre. Durante la investigación se realizarán las pericias correspondientes para establecer, mediante las técnicas disponibles, cuál habría sido la concentración de alcohol que tenía el conductor en el momento exacto del impacto.

El dato resulta especialmente relevante porque la legislación penal contempla una agravante para los conductores particulares que circulan con un gramo o más de alcohol por litro de sangre.

La investigación también buscará establecer qué hacía Massa con la camioneta y en qué condiciones se encontraba el vehículo. Según se expuso en la audiencia, el rodado no era de su propiedad, sino que había sido dejado para reparar por un primo.

Massa vive en Villa San Damián y posee un taller mecánico en esa zona. Por ese motivo, una de las cuestiones que deberá determinarse es si se encontraba probando la camioneta luego de realizarle algún trabajo mecánico.

También deberá establecerse si existió alguna falla mecánica que pudiera haber influido en el siniestro. Ese aspecto será materia de las pericias que se desarrollarán durante la investigación. Según las constancias que forman parte del legajo, Massa era la única persona que viajaba en la camioneta al momento del hecho.

Durante la audiencia de este lunes, la jueza resolvió abrir formalmente la investigación y otorgó un plazo de un año para que se produzcan las pruebas necesarias y se avance en el esclarecimiento del caso. Como medida cautelar, además, le prohibió conducir vehículos con motor durante ese mismo período.

Así, el siniestro ocurrido el 8 de agosto, que terminó con la vida de una mujer y dejó a otra persona lesionada, ingresó formalmente en una nueva etapa judicial con el conductor bajo investigación.