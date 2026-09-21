La investigación por el crimen de un estudiante de 17 años ocurrido durante la madrugada del domingo en Pocito tiene un punto de partida clave: la Fiscalía ya cuenta con la identificación de las personas que asistieron al festejo por el Día del Estudiante en el que se inició la pelea que terminó con la muerte del adolescente.

Según explicó el fiscal que interviene en la investigación, se trata de aproximadamente 200 personas, en su mayoría menores de edad y estudiantes de distintas escuelas de la provincia. Ahora, los investigadores buscan reconstruir qué ocurrió durante los minutos previos a la agresión y, principalmente, individualizar a quienes participaron de la pelea y determinar quién fue el que utilizó el cuchillo que provocó la herida mortal.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.15 de la madrugada, sobre calle Alfonso XIII, entre calles 13 y 14, en Pocito. En ese lugar funciona una quinta que había sido alquilada para realizar el festejo por el Día del Estudiante.

La víctima fue trasladada inicialmente hasta el hospital de Pocito y posteriormente derivada al Hospital Rawson, donde finalmente falleció. De acuerdo con la información brindada por el fiscal, el adolescente llegó al nosocomio con el arma blanca todavía clavada en el pecho.

La investigación estableció, al menos en esta primera etapa, que la agresión no ocurrió dentro del salón donde se desarrollaba la fiesta, sino en la vía pública, sobre el asfalto de calle Alfonso XIII.

Y allí aparece uno de los principales elementos que tiene la Fiscalía para avanzar: los videos registrados durante la madrugada. El material ya se encuentra en poder de la Policía de San Juan y es analizado por personal del D8, con el objetivo de reconstruir la pelea e identificar a las personas que intervinieron.

El fiscal confirmó que, de acuerdo con lo observado hasta el momento y con las primeras averiguaciones, fueron varias las personas que participaron de la agresión. Entre ese grupo se encuentra necesariamente quien produjo la puñalada mortal, aunque por ahora el autor no está individualizado oficialmente.

La Fiscalía también comenzó a entrevistar a personas que estuvieron presentes durante el festejo. Algunos menores fueron trasladados por la Brigada de Delitos Especiales para ser entrevistados y aportar información sobre lo ocurrido.

En paralelo, también fue ubicada la persona que realizó el contrato de locación del inmueble donde se desarrolló la fiesta, quien está siendo entrevistada por los investigadores.

Otro elemento considerado de importancia es el hermano de la víctima. Ambos adolescentes fueron agredidos durante el episodio, aunque el otro joven se encuentra fuera de peligro y ya pudo ser entrevistado por personal de la Unidad Fiscal. Los investigadores consideran que su testimonio puede resultar relevante para reconstruir la secuencia de la pelea y determinar quiénes participaron.

El cuchillo utilizado en la agresión fue secuestrado y permanece bajo cadena de custodia. En las próximas horas será sometido a las pericias correspondientes.

Por ahora, además, no está confirmado si quien provocó la muerte es mayor o menor de edad. Esa determinación dependerá de la identificación del agresor. Si se establece que es menor, la investigación deberá continuar bajo el régimen penal juvenil vigente desde el 5 de septiembre.

Mientras tanto, la Fiscalía intenta reconstruir la pelea a partir de los videos y de los testimonios de quienes estuvieron en la fiesta. La identificación de todos los asistentes permite ahora concentrar la investigación en el grupo de personas que protagonizó la agresión mortal.